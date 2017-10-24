يسرا: جدتي توفيت بسرطان الثدي

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ضمن نشاطاتها العامة شاركت الفنانة يسرا في ندوة ضمن فعاليات حملة «هنسبق بخطوة» بكلية الطب في جامعة عين شمس، وكشفت أن جدتها لأمها توفيت في عمر الـ55 بسبب مرض سرطان الثدي حيث عاصرت تجربتها مع المرض القاسي الذي تسبب في وفاتها نتيجة قلة وسائل العلاج المتاحة انذاك ومن ثم أصبح لديها اهتمام خاص به.

وأضافت: «أن لديها قناعة بضرورة أحقية كل سيدة في معرفة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها صحياً هي وطفلها، مشيرة إلى أن التوعية بالمرض تمنح السيدات رؤية للتعامل معه.

وأشارت إلى أن مشاركتها مع الحملة جاءت لإهتمام القائمين عليها بتعليم السيدات كيفية الفحص الذاتي للثدي، وأهمية الفحص المبكر للأورام من أجل الحصول على فرص علاج أفضل، خاصة إذ تم الاكتشاف في مراحل مبكرة من عمر المرض.



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