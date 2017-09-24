وول ستريت:صواريخ منطلقة من البحر المتوسط تهاجم أمريكا

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رأى مراسل صحيفة أمريكية في إطلاق إحدى سفن الأسطول الروسي صواريخ «كاليبر» على مواقع تنظيم «داعش» في سوريا دليلا على قوة الجيش الروسي.واعتبر مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» ناتان خودج أن روسيا أبرزت دورها في حل الأزمة السورية وأكدت تأمين الحماية لدمشق حينما أطلقت سفينة «أدميرال ايسن» إحدى سفن الأسطول الروسي، صواريخ «كاليبر» على مواقع الإرهابيين في محافظة دير الزور السورية. كما رأى مراسل الصحيفة الأمريكية أن روسيا أظهرت قوة جيشها وأبرزت تقدمها على الولايات المتحدة في تطوير السلاح الصاروخي حين قصفت مواقع الإرهابيين في سوريا بالصواريخ المنطلقة من البحر المتوسط. وتقوم روسيا بتطوير التكنولوجيا العسكرية بصفة مستمرة وقد بدأت تستخدم تقنيات ليس الوصول إليها متاحا لبعض الدول الغربية بحسب رأي الصحفي الأمريكي. وأشارت جريدة «بوليت أكسبرت» الروسية إلى أن مراسل الصحيفة الأمريكية رأى في انطلاق صواريخ «كاليبر» من سفن وغواصات الأسطول الروسي نحو سوريا «هجوما يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية».وقالت الجريدة إنه أمكن لمراسل «وول ستريت» وغيره من مراسلي الصحف الغربية أن يروا كيف تعتني روسيا بسكان سوريا العاديين حينما زاروا مدينة حلب.



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