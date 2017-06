وفد من البيت الثقافي البابلي يزور الشاعر صلاح اللبان

بابل / البينة الجديدة

زار وفد من البيت الثقافي البابلي في دائرة العلاقات الثقافية إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار رئيس جمعية الرواد الثقافية – المركز العام بابل الشاعر والأديب صلاح اللبان للإطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية.

وقال مدير البيت الثقافي البابلي علي السباك إن البيت الثقافي في بابل من باب التواصل المستمر وتقوية أواصر الصداقة الثقافية والأدبية التي يرتبط بها بيتنا مع الوسط الثقافي حريص على عيادة المثقفين والأدباء والفنانين في حال تعرضهم، لا سمح الله، لأي وعكة صحية, وأن شعراء وأدباء وفناني محافظة بابل هم واجهتها التي نعتز بها.

من جانبه قدّم الشاعر صلاح اللبان شكره الجزيل الى وفد البيت الثقافي الذي حرص على زيارته والإطمئنان على صحته.



