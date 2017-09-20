وفاة نجم الكرة العراقية السابق كاظم وعل

توفي نجم المنتخب العراقي لكرة القدم في السبعينات كاظم وعل اثر معاناته من المرض.

وقال مصدر مقرب من اللاعب ان «نجم المنتخب الوطني السابق توفي بعد معاناته من وعكة صحية ألمت به مؤخراً».

يذكر ان كاظم وعل بدأ مسيرته مع المنتخبات العراقية في عام 1975، عندما مثل منتخب شباب العراق في بطولة آسيا السابعة عشرة في الكويت، والتي توج الفريق العراقي للشباب بطلا لها مناصفة مع منتخب شباب إيران، وقد احرز كاظم وعل خلال البطولة 11 هدفا مكنته من اعتلاء قائمة هدافي الدورة.

واشترك مع منتخب الشباب أيضا في البطولة التالية عام 1976 في تايلند وسجل اربعة اهداف، كما مثل منتخب الشباب في البطولة العربية الودية للشباب عام 1975، والتي توج العراق بلقبها وسجل فيها وعل ستة اهداف.

وبدأت مسيرته القصيرة مع المنتخب الوطني عام 1975 عندما استدعاه المدرب البريطاني داني ماكلنن لتمثيل منتخب العراق لكرة القدم في تصفيات اولمبياد مونتريال في طهران، فيما كانت خاتمة مشاركاته الدولية عام 1977 بعد تعرضه للاصابة، حيث مثل العراق في 20 مباراة دولية واحرز خلالها 4 اهداف دولية.

وسبق للاعب كاظم وعل ان مثل أندية البريد والمواصلات والقوة الجوية، فيما كان اعتزاله اللعب نهائيا في عام 1980.



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