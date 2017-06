آيات سعود عباس

طلبت طلبا وطلبي

لم يكن بالأناني كان بسيطا جدا

كطلب طفلة صغيرة …….

كان سماء بلون البحر

ونهارا عاديا جدا كأن اخرج

صباحا وانسى همومي

والطيور …. أريد من الطيور

أن تطير بحرية من دون قيود

أريدها أن تهاجر لأن قلبها

أراد الهجرة وليس خوفا من الموت

فاذن لما تلك القنبلة

لما تلك القنبلة الوحيدة

التي ليس لديها جار وصديق

تريد أن تجعلني مثلها

والموت أيها الموت الغبي

نعم غبي ومعتوه أيضا وليس ذلك فقط

انه الأعور الدجال أتعرف لما

لأنك تأخذ بالكبير والصغير حتى الرضيع

حتى الأعور يستطيع أن ينظر

حتى لو كان من جهة واحدة

نسيت أنه الموت في بلدي

لربما أن الموت والقنبلة والرصاص

اتفقوا جمعيا علينا وكأنهم يجلسان

جانبا ويقومون بالأدوار بالتسلسل

فقط اخبروني إلى أين سأهاجر

فأنا لا أعرف ملجأ غير هذه الأرض

لقد استيقظت في ذلك المشفى

القديم والمرهق والمتعب

من صرخات الأطفال وأنا

ابكي معهم لكن …..

اتضح لي في النهاية اننا

شعب يحب البكاء وإذا أراد الابتسام

يبتسم ليظهر أنه بخير وليس أكثر

من تلك النقطة التي بدأت فيها حياتي

وحياة الغير علمت أن الكل أراد هجر هذه

الأرض لكن الوقت متأخر وعندما استيقظ

على ذلك الصوت كنت أعتقد أنه الصباح

لكن أتضح انه ضوء الموت ضوء الحزن

النجوم كلها مجتمعة كلها أمام نافذتي

أهي الأخرى احاطها الليل بدوامته المعتمة

والمخيفة

أنا موافقة من أجل الطفلة الصغيرة

التي ليس لها ملجئ سوى هذه الأرض

من اجل ذلك النصب التراثي

من أجل ذلك الشهيد الذي سفكت دماه على هذه الأرض

من أجل كل أم بللت سجادتها بالصلاة

سنقاتل سنخوض كل المعارك

سنخوض الحروب التي في داخلنا

ومن ثم

سننهي تلك الإشاعات ضد طوائفنا

سننهي معنا.

شيعي ,سني ,مسيح ,صابئة , يزيد ,

يجب أن نخرج ونخبر العالم أننا بخير

This post has been seen 161 times.