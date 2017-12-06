وشاح العراق.. و الدكتوراه الفخرية نصيب الفنانة هناء محمد

زينب القصاب

خصت الفنانة العراقية الأصيلة هناء محمد موقع دائرة السينما والمسرح المؤسسة الام بخبر تكريمها بوشاح الولاء للعراق للنخب لعام 2017 ضمن قائمة أدرجت فيها عشر اسماء متنوعة الاختصاصات يمثلون وجه العراق الناصع محليا و عربيا ودوليا جاء التوشيح و التكريم عن مؤسسة صدى الحياة الإخبارية التي اقامت من جانبها احتفالية كبرى يوم السبت 2_12_2017 في بغداد بحضور رسمي لتعلن فيها عن اسماء المكرمين..وفي سياق الحديث فقد كرمت أيضا الفنانة القديرة سعدية الزيدي بقلادة الإبداع و شهادة تقديرية عن ذات المؤسسة باعتبارها من أهم 100 شخصية لعام 2017 .

ثم تلاها خبر نيل الفنانة المبدعة هناء محمد شهادة الدكتوراه الفخرية من اتحاد منظمات الشرق الاوسط في جمهورية مصر العربية عن مسيرتها الفنية التي قاربت 51 عاما من العطاء بدأت اولى خطاها مع عمو زكي في تلفزيون العراق كونها أول طفلة ظهرت بعمر الست سنوات في برنامج تلفازي يحمل عنوان جنة الاطفال عام 1965 تستعرض و تمثل و تلقي القصائد الفصيحة .. لتصبح بعدها نجمة من نجوم المسرح و السينما والدراما التلفزيونية العراقية ..بادوار كان لها صوت وصدى مؤثر في ذات الجمهور العراقي و إلى يومنا هذا ..

وجاء ترشيحها لنيل شهادة الدكتوراه الفخرية من قبل مجلس أمناء الاتحاد المذكور اعلاه بعد دراسة مستفيضة لسيرتها الفنية وأعمالها التي تعنى بالإنسان و الحريات فهنيئا للفنانة هناء محمد و هنيئا للعراق بنجومه و مثقفيه وفنانيه الحقيقيين الذين يستحقون منا التقدير و الامتنان لكونهم جيل لن تعوضه سنين المستقبل .



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