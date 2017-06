وسط الأزمة الخليجة مع «قطر» .. زوج أحلام يدعم أمير بلاده

البينة الجديدة / القسم الفني

أكد زوج الفنانة الإماراتية «أحلام» بطل السباقات و رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري وقوفه إلى جانب بلاده في الأزمة الخليجية. حيث نشر عبر صفحته الخاصة على «إنستغرام» صورةً لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وكتب معلقاً: «من كان الله معه فما فقد أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحد ».يُذكر أن أحلام وزوجها أديا معاً مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية قبل اسبوع، فيما تشير المصادر الإعلامية إلى الثنائي يفكران بالسفر إلى مدينة لوس آنجلوس الأمريكية أو إلى منزلهما في العاصمة البريطانية لندن في انتظار انتهاء أزمة دول الخليج مع قطر.



