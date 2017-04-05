وزير النقل يوجه بتوزيع قطع اراضٍ سكنية لموظفي السكك

البينة الجديدة / عبد الستار محسن

تفقد وزير النقل الاستاذ كاظم فنجان الحمامي مقر الشركة العامة للسكك الحديد العراقية وتجول في بعض اقسام الشركة والتقى بحشد من موظفي الشركة في قاعة الاجتماعات وكان باستقباله مدير عام السكك المهندس سلام جبر سلوم ودعا وزير النقل الى ضرورة رسم خطة للشروع بتوزيع قطع اراض لموظفي السكك عامة في بغداد والمحافظات وعلى ان تستكمل الاجراءات بمدة قصيرة امدها (7 ايام ) لفرز الاراضي التابعة للسكك وفق نظام المفاضلة (النقاط ) مبينا انه سيتابع الموضوع بنفسه مباشرة مؤكدا انه سيتحمل المسؤولية القانونية والادارية في توزيع الاراضي السكنية لجميع موظفي وزارة النقل ..كما دعا الوزير ابناء المهجرين من موظفي سكك بيجي بالعودة لدوائرهم ومساكنهم ليتسنى له تمليك دور سكك بيجي على الفور ..وقد اوعز مدير عام السكك المهندس سلام جبر سلوم بتشكيل لجان في بغداد والمحافظات للاسراع في اعداد المخططات والمرتسمات وارسالها الى قسم الاملاك والعقارات لغرض بيع الاراضي للمنتسبين خصوصا الاراضي التابعة للسكك وان تطلب الامر تغيير السند او استحصال الموافقات من التخطيط العمراني ليتم اتخاذ الاجراءات لاحقا ويتم التخصيص حسب الضوابط والتعليمات لاحتساب نقاط المفاضلة ومن خلال لجنة برئاسة مدير المنطقة وعضوية المدير القانوني ومدير الاملاك ومدير الهندسة المدنية ومدير النقل والتشغيل ويمكن اضافة اي مدير في اللجنة حسب تقدير المنطقة اما بالنسبة للاراضي العائدة لوزارة المالية فيتم اعداد المخططات لها بالتنسيق مع عقارات الدولة حول بيعها للسكك ..واكد المدير العام اعتبار الموضوع في غاية الاهمية والاسراع بتنفيذ توجيهات وزير النقل بفرز الاراضي في بغداد والمحافظات لبيعها للمستحقين وفق الظوابط وتم توزيع استمارات خاصة لعموم الموظفين للحصول على قطعة ارض ضمن شروط وتعليمات وضعت في الاستمارة على ان يتم املاءها وتسليمها خلال 24 ساعة الى قسم الاملاك والعقارات..

