وزير النقل يرعى مؤتمرا لتطوير عمل الموانئ العراقية وتشجيع الاستثمار

البينة الجديدة / خاص

رعى وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي مؤخرا مؤتمرا لتطوير عمل الموانئ العراقية وتشجيع المستثمرين الذي عقد تحت شعار ( النهوض بواقع وحماية المستثمرين وفق القوانين النافذة) . بحضور الوكيل الفني السيد عباس عمران والوكيل الاداري السيد احمد كريم عبد ايوب وعدد من السادة المدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها ومشاركة عدد من شركات التشغيل المشترك ومختصين في شركة الموانئ العراقية. وقال الحمامي في كلمته الافتتاحية ان الموانئ العراقية حققت قفزات نوعية في مجال عملها عبر التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والذي أضفى خدمات جيدة ومملوسة في ميدان العمل. مضيفا الحمامي ان الوزارة عازمة على دعم القطاع الخاص والاستثمار في العمل بعد تجربة ناجحة في التشغيل المشترك التي أسهمت بتطورات ملحوظة بإشادة الجميع. مؤكدا ان الموقع الجغرافي المهم للعراق جعله متميزا بين ثلاث قارات ( اسيا ، افريقيا ، أوروبا ) ليكون دوره محوري في حركة النقل وتنقل مختلف البضائع. فيما بين الوكيل الفني للوزارة ان حجم الاستثمار في عمل الموانئ العراقية تعد الاكبر على بقية تشكيلات الوزارة لما تحققه اليوم من نسب كبيرة من الانجازات على أرصفتها العاملة. بدوره اشار الوكيل الاداري للوزارة ان هناك تغيرات واضحة في معدل الإيرادات المالية للشركة العامة لموانئ العراق بعد الشراكة مع التشغيل المشترك التي ألقت بنتائج ومردودات مالية عكست اثارها على خزينة الدولة وكذلك واقع الشركة وموظفيها. وكما اشاد عدد من السادة النواب خلال المؤتمر بجهود وزارة النقل والنجاحات التي تحققها الْيَوْمَ مما يتطلب دعمها بشتى الطرق للوصول الى مرحلة متكاملة من العمل والاداء الجيد من خلال الأساليب الحديثة والمتطورة في عمل الموانئ العراقية. وبعد جلسة نقاشية جمعت السيد الوزير مع مجموعة من مدراء شركات التشغيل المشترك في الموانئ العراقية، خرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها تشكيل لجنة عليا يشرف عليها وزير النقل وبرئاسة مدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة وبعض المعنيين تشرف على وضع معايير ثابتة لعمل كافة التشكيلات كما تهدف الى خلق روح المنافسة بين الشركات الاستثمارية وآلية عملها في الموانئ العراقية.



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