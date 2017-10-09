وزير النفط يوعز برعاية الاطفال المصابين بالامراض السرطانية وتلبية احتياجات مستشفى الاطفال التخصصي في البصرة

البصرة / البينة الجديدة

اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي الى مدير عام شركة نفط البصرة بزيارة مستشفى الاطفال التخصصي في المحافظة للوقوف على احتياجات المرضى والمستشفى من مستلزمات وادوية واجهزة طبية ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للاطفال المصابين بالامراض السرطانية .

وكان السيد الوزير قد زار المستشفى لمرات عديدة ، ووجه بتقديم الدعم المالي للمستشفى ، فضلا عن توزيع الهدايا والمساعدات المالية للاطفال ولعوائلهم للتخفيف من معاناتهم .

ويذكر ان الوزارة ومن خلال توجيهات السيد الوزير على تواصل مستمر مع ادارة المستشفى لتفقد حالة المرضى وتلبية احتياجاتهم ، وان هذا الموضوع يحظى باهتمام المسؤولين وحرصهم على تقديم ما يمكن تقديمه للاطفال المصابين ، بالاضافة الى ذلك تقوم الوزارة من خلال تشكيلاتها بتقديم الخدمات الاخرى للمواطنين في محافظة البصرة والعمل على الارتقاء بمستوى تلك الخدمات من خلال دعم وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية منها مشروع تطوير نهر العشار ومشروع انشاء مدينة سياحية في المفتية وانشاء وتاهيل المدارس .

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