وزير النفط يوعز الى شركة نفط الشمال بوضع خطة عاجلة لتأهيل حقول نينوى

بغداد / البينة الجديدة

أكد وزير النفط على أهمية تأهيل حقول محافظة نينوى واستئناف الانتاج منها خلال الأشهر القليلة القادمة ،جاء ذلك خلال ترؤسه لغرفة عمليات الوزارة .

وقال وزير النفط جبارعلي اللعيبي انه أوعز الى شركة نفط الشمال والى هيئة حقول نفط نينوى بوضع خطة عاجلة لتأهيل وزيادة الانتاج من حقول نينوى الى اكثر من 30 الف برميل باليوم خلال فترة الأشهر القليلة المقبلة بهدف تغطية الحاجة المحلية للمصافي ولمحطات الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المدن المحررة .

وأضاف اللعيبي انه وجه بتسخير جميع الإمكانيات المادية والفنية لانجاح عمليات التاهيل التي تقوم بها الوزارة للمنشات والحقول النفطية المتضررة في محافظة نينوى وصلاح الدين وكركوك .

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان السيد وزير النفط جبار علي اللعيبي كان قد أوعز الى شركة نفط الشمال وشرطة الطاقة بتشكيل فرق فنية وهندسية للسيطرة على الآبار النفطية التي اشعلتها عصابات داهش الإرهابية في حقل علاس شمال البلاد.



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