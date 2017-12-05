وزير النفط يعلن انطلاق الحملة الوطنية لغرس مليون نخلة في البصرة

البصرة / البينة الجديدة

ضمن سعي الوزارة لزيادة المساحات الخضراء في محافظة البصرة اعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي عن انطلاق الحملة الوطنية لغرس مليون نخلة في المحافظة ، جاء ذلك خلال الاحتفال بغرس اول نخلة ضمن الحملة امس الاثنين في البصرة .

واكد السيد الوزير ان النخلة تعد رمزا حضاريا لمحافظة البصرة وللعراق عموما لاسيما وانها تعرضت للضرر في هذه المحافظة والمحافظات الاخرى بسبب الحروب والظروف التي مرت بها البلاد ، فضلا عن الاهمال الذي لحق بها خلال السنوات الماضية مما ادى الى انخفاض عدد النخيل في البلاد بشكل ملحوظ ، ومن هنا تأتي اهمية مساهمتنا جميعا كوزارات ومؤسسات حكومية من اجل اعادة زراعة النخيل الى وضعها الطبيعي في البلاد ، ومن موقع المسؤولية الوطنية بادرت وزارة النفط الى القيام بحملة لزراعة هذه الاعداد من النخيل .

واشار الوزير الى حرص الوزارة على زيادة المساحات الخضراء في عموم البلاد ، ادى الى تبني حملة غرس مليون نخلة في محافظة البصرة بالتنسيق مع المحافظة والمؤسسات والدوائر التابعة لوزارة الزراعة والجامعات ، مضيفا انه تم تخصيص مساحات محددة وبمواقع متفرقة من البصرة لزراعة النخيل ضمن الحملة التي اطلقتها الوزارة لتعميم المبادرة وانجاحها .

وتابع اللعيبي ، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة عملية زراعة النخيل وبالاعداد المشار اليها وتم غرس اول نخلة هذا اليوم ، مؤكدا ان المبادرة ستحقق مكاسب جمة من بينها انعاش زراعة النخيل خلال هذا العام والسنوات القادمة وبالتالي زيادة عددها ، فضلا عن تحسين واقع البيئة في المحافظة واضافة جمالية لها .





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