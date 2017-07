وزير الدفاع:لن يكون لإرهابيي داعش أيّ موطئ قدم داخل أرض الرافدين

بغداد / البينة الجديدة

أكد وزير الدفاع عرفان الحيالي أنه لن يكون لإرهابيي داعش أيّ موطئ قدم داخل أرض الرافدين وستتوالى الإنتصارات وستحرر جميع المدن العراقية. وذكر بيان لوزارة الدفاع أن الحيالي استقبل السفير الاسباني في بغداد خوان خوسيه اسكوبار ، حيث قدم السفير الإسباني التهاني الى وزير الدفاع بمناسبة تحرير مدينة الموصل بالكامل من عصابات داعش الإرهابية وإعلان بيان النصر من قبل القائد العام للقوات المسلحة،واثنى اسكوبار على بطولة الجيش العراقي والقوات الأمنية خلال معارك التحرير، مؤكداً إن الجيش العراقي قدم للعالم أجمع أروع صور البطولة والتضحية.

This post has been seen 48 times.