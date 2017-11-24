وزير الثقافة فرياد رواندزي يلتقي وزير الثقافة التركي

البينة الجديدة / خاص

التقى وزير الثقافة والسياحة والاثار فرياد رواندزي وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الاسلامي العاشر لوزراء الثقافة المنعقد في السودان امس الاربعاء وزير الثقافة التركي نعمان قورتلموش وجرى خلال اللقاء التطرق الى عدد من المحاور السياسية والثقافية حيث جرى خلال اللقاء استعراض الانتصارات على داعش وتحرير المدن العراقية.واكد وزير الثقافة التركي على السياسة التركية الدائمة في المحافظة على وحدة العراق ووحدة اراضيه وترابه وكذلك حدوده.وتحدث الجانبان ايضا حول تداعيات الاستفتاء الذي اجرته حكومة اقليم كردستان وما بعد الاستفتاء وكيفية اعادة الاوضاع الى حالتها الطبيعية في العلاقة بين الاقليم وبغداد .ومن جانب اخر تم التباحث كذلك في العلاقات الثقافية بين الجانبين وطالب الوزير التركي الاسراع وانهاء المراحل للمصادقة على البروتوكول للتعاون الثقافي بين البلدين, من جانبه وعد رواندزي بمتابعة الموضوع مع الدوائر المعنية والانتهاء من مشروع البروتوكول بأسرع وقت ممكن لتوقيعه بين الوزيرين والذي يتضمن عددا من الفقرات المتعلقة بالتعاون الثقافي والتراثي والاثاري وفيما يتعلق بتهريب الاثار عبر الحدود اكد الجانبان اهمية تشديد الاجراءات من جانب البلدين ولاسيما من الجانب التركي من اجل منع تهريب الاثار العراقية عبر الحدود الى اوربا من جانب اخر ابدى الوزير التركي استعداد بلاده لتدريب الخبراء العراقيين في مجال كيفية التعامل مع ملف تهريب الاثار العراقية وضبطها من قبل الشرطة العراقية وتدريبها لهذا الغرض وفيما يتعلق المتاحف العراقية ابدى وزير الثقافة التركي استعداد بلاده من اجل اعادة تأهيل وتعمير ومد يد العون للمتاحف العراقية.



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