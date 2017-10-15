وزير الإتصالات يستقبل وفدا من شركة كورك تليكوم

بغداد / البينة الجديدة

استقبل وزير الإتصالات حسن كاظم الراشد في بغداد وفد شركة كورك تليكوم برئاسة جاوشين حسن نائب الرئيس التنفيذي وعدد من مدراء اقسامها وهي من الشركات المتخصصة في مجال الإتصالات والهواتف النقالة وبحضور مدير عام الشركة العامة للإتصالات د. ناظم لفته خشجوري . بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا العالقة بين الشركتين إستكمالا للمباحثات التي تم مناقشتها في وقت سابق بمقر الشركة العامة للإتصالات في بغداد و أكد الوفد لوزير الإتصالات الإلتزام بالقانون وتعليمات وشروط التراخيص التي تحددها الوزارة والحكومة المركزية فيما يخص إستخدام البنى التحتية وربط بوابات النفاذ الدولية . ويذكر ان المجلس الوزاري للأمن الوطني قد أصدر مجموعة قرارات في 9 تشرين الأول 2017 من ضمنها أن تكون شبكات الإتصالات للهواتف النقالة خاضعة لسلطة بغداد الاتحادية .



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