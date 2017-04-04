وزيرة الإعمار تفتتح مشروع ماء النصر شمالي ذي قار

بغداد / البينة الجديدة

افتتحت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات آن نافع الاوسي، مؤخرا مشروع ماء النصر الكبير شمال محافظة ذي قار بطاقة 1000 متر مكعب بالساعة، مؤكدة ان المشروع سيخدم 80 الف نسمة.وقالت الاوسي، اثناء الافتتاح :ان «مشروع ماء النصر الكبير تم انجازه بكلفة 30 مليون دولار وبدعم من البنك الدولي»، لافتة الى انه «سيخدم 80 الف نسمة ضمن ناحية النصر والمدن القريبة منها من خلال شبكة توزيع بطول 15 كم».واوضحت الوزيرة «ان افتتاح المشروع بالتزامن مع انتصارات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي في معارك التحرير ، انما يؤكد ان عجلة الحياة في هذا البلد لن تتوقف مهما حاول الاعداء .»وبينت ان المشروع الذي نفذ بتمويل من البنك الدولي ، يعمل بطاقة انتاجية قدرها الف متر مكعب في الساعة وينتج المياه الصالحة للشرب وفقا للمواصفات القياسية العراقية والمواصفات العالمية المعتمدة لدى منظمات الصحة العالمية .

