وزارة الثقافة تستعيد (44) عملة معدنية تراثية من مصر

البينة الجديدة / تنهيد علي المياحي

استعادت الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، (44) عملة معدنية تراثية تعود إلى العهد الملكي لفترة الملك فيصل الأول والملك فيصل الثاني والملك غازي كانت لدى السلطات المصرية عن طريق وزارة الآثار المصرية، ومن المؤمل إرسالها قريبا عن طريق البريد الدبلوماسي وقال وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة والآثار قيس حسين رشيد، أن العراق استعاد من وزارة الآثار المصرية (44) عملة معدنية تراثية تعود للعهد الملكي كانت السلطات المصرية قد ضبطتها في وقت سابق وأضاف رشيد أن العملات سلمت إلى السفارة العراقية في القاهرة من قبل وزير الآثار المصري في مقر المتحف المصري، وهي تعود لفترة الملك فيصل الأول والملك فيصل الثاني والملك غازي، ومن المؤمل وصولها إلى الهيئة العامة للآثار والتراث قريبا عبر البريد الدبلوماسي. وقدم وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة والآثار شكره إلى الجانب المصري المتمثل بضبط المواد التراثية في مطار القاهرة ومن ثم تسليمها للعراق امتثالا لبنود اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 الخاصة بمنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، داعيا جميع الدول الشقيقة والصديقة إلى التعاون مع العراق في استرداد آثاره وتراثه المنهوب.



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