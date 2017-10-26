هواوي تكشف النقاب عن هاتفها «مايت 10 المعزز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

طرحت هواوي في سبتمبر الماضي أول معالجات «كيرين» المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم تحت اسم «كيرين 970»، وكشفت في 16 أكتوبر الماضي النقاب عن أول أجهزتها الذكية المزودة بهذا المعالج – «هواوي مايت 10» في ميونيخ.ويتميز معالج ’كيرين 970‘ عن غيره من المعالجات ببنيته الهندسية المزودة بوحدة معالجة عصبية. وجاء هذا التطوير تتويجاً لتركيز هواوي على الارتقاء بمستوى تجربة المستخدم عبر دراسات السوق وابتكار المنتجات وإحراز مزيد من التقدم في المجال التكنولوجي.وشهدت معالجة البيانات تغيراً ملحوظاً على مدى الأعوام العشر الماضية، حيث انتقلت طريقة عملها من الأساليب المرتكزة إلى الحوسبة نحو أنماط أكثر ابتكاراً بهدف توفير تجارب ذكية للمستخدمين. ولم تعد البنية الهندسية التقليدية لوحدة المعالجة المركزية/ وحدة معالجة الرسوميات/ معالج الإشارة الرقمية قادرة على مواكبة متطلبات الزمن الحالي والخاصة بأداء معالجة البيانات. وفي هذا السياق، تعتبر هواتف ’هواوي مايت 10‘ و’هواوي مايت 10 برو‘ أولى أجهزة هواوي الذكية المزودة بمعالج معالج ’كيرين 970‘. ويستعين هذا المعالج المبتكر ببنية معالجة هندسية تعتبر الأفضل من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة وتدمج في مكوناتها ’وحدة معالجة عصبية‘. ويستند معالج ’كيرين 970‘ إلى عمليات تصنيع بسماكة 10 نانومتر لدمج 5,5 مليار ترانزستور ضمن مساحة لا تتعدى 1 سنتيمتراً، مما يسهم بشكل فاعل في تعزيز الأداء لتوفير تجربة غنية من ناحيتي سرعة الاستجابة وسلاسة الاستخدام. علاوة على ذلك، يتيح معالج ’كيرين 970‘ حلاً لمشكلة ضيق المساحة ضمن المكونات الصلبة للهاتف المحمول، كما يعيد رسم ملامح العلاقة التبادلية بين الأجهزة وتقنيات الحوسبة السحابية. وبفضل تكوينه المميز الذي يدمج بين بنية الحوسبة المبتكرة HiAI (بمعالج ARM Cortex-A73 رباعي النوى بسرعة 2,5 جيجا هيرتز/ معالج ARM Cortex- A53 بسرعة 1,5 جيجا هيرتز، إلى جانب معالج Mali G72 الأول من نوعه على مستوى السوق والمزود بـ 12 نواة) من هواوي و’وحدة المعالجة العصبية‘، يتيح معالج ’كيرين 970‘ أداءً سلساً للعمليات المشتركة بين مختلف وحدات المعالجة. وبالمقارنة مع وحدة المعالجة المركزية/ وحدة معالجة الرسوميات المدمجة، تتفوق إمكانات ’وحدة المعالجة العصبية‘ المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – مثل التعرف على الصور – بمقدار يصل إلى 25 ضعفاً من ناحية الأداء، و50 ضعفاً من ناحية الكفاءة. كما يمكن لهذه الوحدة معالجة ألفي صورة بالدقيقة، وهي سرعة معالجة تتفوق على أي شريحة أخرى من نوعها في الأسواق. كما لم يعد الذكاء الاصطناعي مفهوماً افتراضياً، بل تحول إلى حقبةٍ جديدة تدخل جوانبه في تفاصيل الحياة اليومية، حيث يمتلك القدرة على الارتقاء بتجربة المستخدم وتوفير خدمات قيّمة وتحسين أداء المنتج. ومن خلال تزويد الأجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يوفر معالج ’كيرين 970‘ للمستخدمين مستويات رفيعة من التقنيات الذكية ذات الطابع الشخصي المميز. إذ يمكن للمعالج تكوين فهم حول مستخدمه ومواكبة متطلباته الشخصية من خلال تزويده بتجارب الذكاء الاصطناعي خلال الوقت الحقيقي، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة لبيانات المستخدم الشخصية.



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