هواوي تعتزم إطلاق هاتف ذكي جديد في العراق مزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

بدأت كبرى العلامات التجارية العالمية للهواتف الذكية باستخدام إعدادات الكاميرا الخلفية المزدوجة ضمن أجهزتها، وازدادت حدة المنافسة فيما بينها لريادة هذا التوجه الجديد والسائد خلال العام الفائت. لكن هواوي نجحت في تطبيق تقنية الكاميرا المزدوجة على هواتفها المحمولة على مدى أكثر من جيلين، فكيف يمكن للشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية تخطي قيودها المسبقة والتغلب على الشركة الرائدة في اعتماد هذه التقنية؟ ببساطة، قد تعتبر هذه الخطوة مجرد يقظة متأخرة وغير مجدية.

ففي الوقت الذي تسهم فيه وسائل التواصل الاجتماعي بتعزيز أهمية التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف المحمولة، توجه بعض مصنّعي الهواتف الذكية إلى تسويق وحدات كاميرا خارجية للمساعدة في التقاط صور ذات جودة احترافية، لتشكل زيادة الحجم والوزن عوامل دفعت المستهلكين للتضحية بميزة سهولة حمل أجهزتهم. في حين كانت هواوي مدركةً لمدى أهمية الخواص التي لا غنى عنها في الهواتف الذكية، ولعبت دوراً ريادياً في الاعتماد على تصميم الكاميرا المزدوجة بما يتيح للهاتف الحفاظ على هيكله النحيف وأدائه الاستثنائي في مجال التصوير الفوتوغرافي.

ولتحقيق أفضل جودة في التصوير، أبرمت هواوي شراكة مع ’لايكا‘، الشركة الرائدة في عالم التصوير على مدى أكثر من 100 عام، وتكاتفت جهود العلامتين لتطوير هواتف محمولة بكاميرا مزدوجة. وتم تطبيق نظام الكاميرا المزدوجة من هواوي ولايكا على مدى ثلاثة أجيال من هواتف هواوي الذكية، واستقطبت اهتماماً وإقبالاً واسعاً بين العملاء وضمن قطاع الهواتف المحمولة.

