هذه مصداقية الامريكان .. (مثل مارحتي اجيتي )

*الشيخ مطشر هزاع الدنبوس الكناني



يمكن تلخيص الوضع السياسي في العراق بوجود استعمار امريكي مباشر غير معلن عنه يقوم بخداع الرأي العراقي والعالم قد انسحبوا من العراق ولا يتدخلون في شؤونها الداخلية .

اما مشكلة العراق فتكمن في ان المتطرفين يكرهون رؤية الشيعة في الحكم بينما يقومون هم في الخفاء بتحريك الارهاب والقنوات الفضائية واخراج الخطاب السياسي الرسمي لاثارة الاحقاد والطائفية في العراق ان من الطبيعي ان يخفى الاستعمار الامريكي وجوده في العراق عن الرأي العام العالمي لأن ذلك انتهاك لمبادئ الديمقراطية ومبادئ ميثاق الامم المتحدة ولكن العراقيين يمكنهم ادراك وجوده بكل بساطة مثلاً ترجع جذور الوضع السياسي في العراق الى عمر النظام السابق المنقرض الذي هيأ اذهان العراقيين لتقبل الاستعمار الامريكي والخطاب السياسي الطائفي بسياسته الخرقاء الاجرامية وحروبه لا منطقية واعلانه الحملة الايمانية واحتضان الوهابية كذلك ان الاستعمار لن يتخلى عن مبدئين اساسيين وهما مبدأ فرق تسد لمواجهة هذا الخطر الاستعماري يجب علينا التحلي بالوعي وروح القضاة والتعاون على مبدأ الطائفية ونظامها (المحاصصة الطائفية) والمطالبة بفصل الدين والقومية عن الدولة اي عن دستورها وعلمها والاوراق الثبوتية للمواطن ومنع استخدام الانتماء الديني الطائفي والقومي في النشاط السياسي هو نشاط فكري عام تطوعي غير مدفوع الثمن الامر الذي يترتب عليه الغاء جميع الرواتب والامتيازات الخاصة لأعضاء البرلمان والحكومة بأمن لا يقل عن الستين عاماً وفي هذا العدد يجب الاشارة الى ان الملكية العامة لها الاولوية لتقف مع العادات الاجتماعي والثقافية تكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وحسب الهرم الاجتماعي والثانية تكرس هذا الهرم لخدمة الشعب العراقي الابي ومن الله التوفيق.

*رئيس المنظمة الانسانية العراقية للسلام

