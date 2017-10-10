توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى الجولة رقم 16 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2017.
وتمكن هاميلتون من إحراز المركز الأول على حلبة “سوزوكا” محققا بذلك فوزه الثامن هذا العام والـ 61 في مسيرته ، ليقترب من التتويج بلقبه العالمي الرابع ، بعدما وسع الفارق مع فيتيل إلى 59 نقطة في الترتيب العام للسائقين.
وتفوق هاميلتون على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل الذي حل ثانيا بفارق إقل من ثانيتين ، فيما أكمل الأسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بُل الآخر ترتيب مراكز منصة التتويج .
وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز الرابع متقدما على مواطنه كيمي رايكونن سائق فيراري (الخامس) ، فيما انسحب زميله الألماني سيباستيان فيتيل من السباق بسبب مشكلة في سيارته .
ثنائي فورس إنديا جاء في المركزين السادس والسابع على الترتيب مع إستيبان أوكون وسيرجيو بيريز .
أمّا كيفن ماغنوسن وزميله رومان غروجان فأنهيا بالمركزين الثامن والتاسع على التوالي، بينما أكمل فيليبي ماسا ترتيب العشرة الأوائل.
هاميلتون يفوز في اليابان ويقترب أكثر من لقب بطولة العالم
توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى الجولة رقم 16 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2017.