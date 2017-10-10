هاميلتون يفوز في اليابان ويقترب أكثر من لقب بطولة العالم

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى الجولة رقم 16 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2017.

وتمكن هاميلتون من إحراز المركز الأول على حلبة “سوزوكا” محققا بذلك فوزه الثامن هذا العام والـ 61 في مسيرته ، ليقترب من التتويج بلقبه العالمي الرابع ، بعدما وسع الفارق مع فيتيل إلى 59 نقطة في الترتيب العام للسائقين.

وتفوق هاميلتون على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل الذي حل ثانيا بفارق إقل من ثانيتين ، فيما أكمل الأسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بُل الآخر ترتيب مراكز منصة التتويج .

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز الرابع متقدما على مواطنه كيمي رايكونن سائق فيراري (الخامس) ، فيما انسحب زميله الألماني سيباستيان فيتيل من السباق بسبب مشكلة في سيارته .

ثنائي فورس إنديا جاء في المركزين السادس والسابع على الترتيب مع إستيبان أوكون وسيرجيو بيريز .

أمّا كيفن ماغنوسن وزميله رومان غروجان فأنهيا بالمركزين الثامن والتاسع على التوالي، بينما أكمل فيليبي ماسا ترتيب العشرة الأوائل.

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