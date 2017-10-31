نوفا عماد تطلق ألبومها الغنائي {خايف عليه}

البينة الجديدة / وكالات

أطلقت الفنانة العراقية نوفا عماد البومها الغنائي الجديد {خايف عليه} بعد فترة من العمل والتحضيرات مع عدد من الملحنين والشعراء وتعاونت فيه مع شركة يونيفرسال ميوزك مينا.

يتضمن الالبوم الجديد تسع اغان، تتراوح بين الشعبي العراقي والبوب العربي المعاصر، فضلا عن اغنية تتغزل بالمرأة العراقية، مع ان الاتجاه الشرقي هو المهيمن، لم يخل من لمسة غربية بأغنية فرنسية تحمل عنوان»ديجا لوب» لتضفي نكهة عالمية مميزة في الالبوم وطرح الالبوم الذي سجل في دول عربية وأجنبية عديدة كالأردن ولبنان ومصر وفرنسا وبراغ وكندا على اغلب المواقع الرقمية في العالم.

نوفا عماد قالت : هنالك الكثير من الحب والجهد في كل اغنية وقد تعاونت مع أفضل الموسيقيين والملحنين في الشرق الأوسط وأوروبا لإصدار الافضل، أتوق لان يصل صوتي الى جميع انحاء العالم ومتحمسة جدا لان تسمع اغنياتي في كل مكان وزمان .

والجدير بالذكر ان الفنانة العراقية نوفا عماد أسرت بصوتها المسارح العالمية ولكونها ابنة الفنانة العراقية المعروفة سيتا هاكوبيان، فقد اقتبست تعبير صوت العراق الدافئ من والدتها، وابيها المخرج العراقي المعروف عماد بهجت، لتبدأ باتقان ومحاكاة أصوات وأغاني مطربي العصر الذهبي من أمثال عبد الحليم حافظ وفيروز وبالطبع أم كلثوم.



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