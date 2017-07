نور صبري في حواره الأول بعد مغادرة السفانة : الموسم الحالي للنسيان بحكم المطبات التي واجهتني وتجربة ساستفيد منها مستقبلاً

بغداد / ماهر حسان

اكد الحارس الدولي السابق نور صبري ان الموسم الحالي سيكون للنسيان بحكم جملة من المطبات التي واجهها خلال وجوده سواء مع الشرطة او الميناء الامر الذي كانت له العديد من التداعيات المؤثرة سلباً في الظهور بمستوى متميز على الصعيد الفني.



علاقة وطيدة

وقال صبري في تصريح لـه: الاتفاق مع ادارة نادي الميناء على مغادرة اسوار السفانة بالتراضي يعطي انطباعاً الى كل من يعصب العديد من المشاكل برأس نور بانني حاولت جهد امكاني مغادرة النادي الذي تربطني بجماهيره علاقة وطيدة من دون احداث اية مشاكل قد تكون لها اثار حميدة على الشيء الاهم من كل هذا وهي العلاقات الطيبة التي تجمعني مع جماهير الميناء.

واضاف: ان الموسم الحالي قد يكون الأسوأ في مسيرتي في الملاعب وسيكون للنسيان, ولكن ستبقى التجربة مفيدة جداً على المستوى الشخصي على الرغم من سلبياتها من اجل عدم تكرار بعض القرارات التي اتخذتها بحسن نية ولكن لم تأخذ طريقها الصحيح لدى المتلقي!.

صبري اكد ان تأثره النفسي بتجربة الموسم الحالي لن تسهم باي شكل من الاشكال في اعلان اعتزاله ومغادرة الملاعب لاسيما وانه لا يزال في مفكرة طموحاته العديد من الاهداف التي لم يحققها حتى الان لذا سيكون قرار الاعتزال موضوعاً مؤجلاً يأتي في وقته المناسب.

وجهته المستقبلية

وعن وجهته المقبلة قال: تلقيت خلال المدة القليلة الماضية بعد فك ارتباطي الرسمي مع ادارة الميناء عددا من العروض من اندية محلية ستتم دراستها بشكل مستفيض قبل ان احدد وجهتي المستقبلية, واضعاً شرط ان تكون ادارة النادي تحترم تاريخ وامكانات وتطلعات نور صبري قبل اية عوائد مالية او ما شابه ذلك.

فيما لم يخف تلقيه عروضاً احترافية في عدد من الدوريات العربية التي سيتم الاعلان عنها بشكل رسمي حال دخولها الى الاطر الرسمية ودراستها بتمعن قبل ابداء الموافقة النهائية وخوض تجربة احترافية ستضاف بلا شك الى مسيرتي.

المطالبة بالاعتزال

صبري رد على العديد من الجماهير التي طالبته بالاعتزال بحكم تقدمه بالعمر بالقول: اعتقد ان العطاء هو الفيصل والمعيار الاساسي في تحديد احقية اي لاعب في الاستمرار في الملاعب من عدمه لذا يجب ان يتم النظر الى ما يقدمه على ارضية الملعب ودوره مع الفريق قبل ان يتم اطلاق الاحكام جزافاً. وعزز طرحه في ما تقدم بالحديث عن احتراف حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري مع نادي التعاون السعودي بالرغم من انه تجاوز الاربعة والاربعين عاماً من عمره ولكنه لا يزال قادرا على العطاء والدليل على ذلك اسهامه بشكل كبير في وصول الفراعنة الى نهائي القارة السمراء والنتائج الايجابية في التصفيات المونديالية.



