نصب اجهزة حديثة لفحص الحقائب في عدد من المنافذ .. المنافذ الحدودية:(20) مليار دينار واردات منفذ سفوان خلال شهر آذار

بغداد / البينة الجديدة

اعلن اللواء المهندس سامي السوداني مدير عام المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية عن زيادة وايرادات منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت في محافظة البصرة لشهر اذار اذ بلغت (20) مليار دينار.واضاف السوداني في تصريح لـ(البينة الجديدة) ان هذه الزيادة حصلت بعد اتخاذ اجراءات حازمة لمكافحة الفساد في المنفذ اعلاه. وعلى صعيد ذي صلة اعلن مدير عام المنافذ الحدودية عن نصب اجهزة فحص الحقائب حديثة نوع (VOTI) موديل XR3D-10 من منشأ كندي يعمل بنظام اشعة اكس ويمتاز بحجز الحقائب المشتبه بها واعطاء عدة صور للحقائب المفحوصة كما يمتاز بتحديد الرقم الذري للمواد في الحقيبة المفحوصة اضافة الى سهولة الاستخدام .

واشار السوداني انه تم نصب الجهاز في منافذ سفوان والشلامجة والشيب بعد التعاقد مع الشركة المجهزة وادخال (20) منتسباً في دورة على تشغيله والعمل عليه.