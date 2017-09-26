نزاعات عبر التاريخ

نوال علي العزاوي





(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا)

صدق الله العظيم

هكذا يقول كلام الله سبحانه وتعالى لاتفرقوا أي اتحدوا ليهابكم عدوكم ويفكر الف مرة قبل أن يقدم على أي تصرف طائش قد يودي بحياته وحياة شعبه. وأن كل شعوب العالم العربي اذا ما اتحدوا مهما كانت قوى الشر سوف لن تهزمهم . من يراجع تاريخ الازمات بين الكرد والحكومات يجد ان هناك خلافات مستمرة وقديمة جداً بين حكومة المركز وشمال العراق وقد كانت هذه الخلافات منذ انبثاق اول حكومة ملكية عام ١٩٢١ بزعامة (الملك فيصل بن الحسين الهاشمي)القادم من الحجاز ودائماً تكون تلك الخلافات سياسية وسلطوية وقد كانت بين الحركة الكردية وبين الانظمة الملكية والجمهورية التي تعاقبت على حكم العراق. وقد برزت التحديات الكردية والنظام الجمهوري وتحديداً بعد حركة فبراير /شباط عام ١٩٦٢ التي قادها البعثيون والقوميون العرب بقيادة الرئيس العراقي الأسبق (عبد السلام محمد عارف) حيث كانت ثورة سبتمبر /ايلول بقيادة الزعيم الكردي ملا مصطفى البارزاني التي انطلقت عام ١٩٦١

بعدها تعرض الكرد وخاصة بعد مجيء البعث الثاني في يوليو/تموز ١٩٦٨الى حملات عسكرية عنيفة في ثمانينات القرن العشرين على يد المقبور صدام. هذه الحملات العسكرية ومارافقها من قمع للحرية الكردية وتدمير الطبيعة الكردستانية أدت الى تغيير القناعات الفكرية والذهنية بل وحتى المذهبية للعديد من أبناء الشعب الكردي وبالاخص السياسية والمثقفة .لذلك كانت الاجواء مهيأة لرسم صورة مناهضة للعرب رغم وجود العلاقات العائلية التي بينهما . ولكن ظلت هذه الافكار في أذهان الكرد على أساس الفئة التي تحكم العراق وقامت بهذه الاعمال المنافية لحقوق الانسان كما أن العمليات العسكرية المسلحة التي طالت العشرات من أبناء الكرد الابرياء ما أدى الى خلق فجوة نفسية وشعورية بين الكرد والعرب. ولكن الاخوة الكرد تناسوا أن الشعوب غير مسؤولة عن أفعال تلك الحكومات التي تعاملت معهم بتلك القسوة وأن هذه الشعوب اذا كانوا كرداً او عرباً تجمعهم الالفة والمحبة والنسب وكثير من الامور الاخرى من تقاليد وأعراف وصلة أرحام. هنا لابد لنا أن نستذكر بعضا من التعاون الذي اشتركوا به فيما بينهم بعد تصاعد الخلافات بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي شءالكردستاني بعد تصاعد الخلافات بينهما وطلب مسعود البارزاني في اغسطس/آب ١٩٩٦ تدخل الجيش العراقي فلبى طلبه ووجه ضربات شديدة لقوات الطلباني وأيضاً في وقتنا الحاضر وتصدي الجيش العراقي وقوات البيشمركة للعدوان الداعشي الجبان ووقوفهم صفاً واحداً للدفاع عن ارض العراق وقدم الطرفان التضحيات الكبيرة من أجل هذا الهدف السامي اذاً مالذي جرى وكيف يمزق الجسم الواحد؟ مالذي يجب ان يقطع هل نفكر أن نستأصل اليد ام القلب أم اي عضو من هذا الجسم؟ كيف يستمر باقي الجسم في الحياة وهو معاق لايستطيع الدفاع عن نفسه فمهما كانت الخلافات او الازمات السياسية الموجودة بين حكومة المركز والاقليم لا اعتقد أن البتر هو العلاج . تلك هي الرسالة التي لابد أن تصل الى آذان الطرفين لكي يعودا الى جادة الصواب وتحكيم العقل بدل التفكير بالمصالح الشخصية للسياسيين ملاحظة لكل من يطبل للانقسام يعد عدد الاكراد في العالم بخمسة وعشرين مليونا يتوزعون بين خمس دول ٤٦٪‏ منهم في تركيا

٣١٪‏ في ايران

٥٪‏في أرمينيا وسوريا

١٨٪‏ في العراق

ليقل لي من يطالب بالانقسام عن أرض العراق وفق مصالح شخصية ومن يطبل للحرب بين الكرد والعرب والشعوب المتعايشة منذ قرون ماذا ستفعل هذه النسبة البسيطة من الكرد اذا هُددت من اي بلد آخر؟ أو ماذا ستفعل الحكومات وهي ينقصها عضو مهم وفاعل لو أصابها مرض من أمراض العصر وتدمير بقية الاجزاء فكروا وأعيدوا التفكير مرات كثيرة لتكون العاقبة خيرا .