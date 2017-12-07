ندوة توعية صحية في دار الشؤون الثقافية العامة

البينة الجديدة / رنا محمد نزار

أقامت دار الشؤون الثقافية العامة / وزارة الثقافة بالتعاون مع المركز الصحي في الدهاليك.ندوة توعية صحية (المضادات الحيوية وأضرارها) حاضرت فيها الدكتورة سهير هشام مديرة المركز الصحي في الدهاليك ومجموعة من الكادر الطبي في المركز.وأشارت الدكتورة سهير هشام في بداية محاضرتها عن حالة الاستنفار في المراكز الصحية في الوقت الحالي بسبب قلة مادة الكلور في ماء الاسالة مما أدى إلى انتشار العديد من الإمراض ومنها الكوليرا والتهاب الكبد الفايروسي مع توضيح أعراض الإمراض وطريقة الوقاية منها مع توجيه مجموعة من الإرشادات الصحية حول استخدام المياه كما أشارت إلى استخدام المضادات الحيوية وطرق استخدامها وشارك في الندوة عدد من عناصر الشرطة المجتمعية والحديث عن ضرورة تعاون المواطن في رصد الظواهر السلبية في المجتمع والإبلاغ عنها ومحاربتها قدر المستطاع.وفي نهاية الندوة أشادت الدكتورة سهير هشام مدير لمركز الصحي / الدهاليك في دور دار الشؤون الثقافية العامة وتعاونها المستمر وأقامتها الندوات الصحية التوعوية بشكل دائم.

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