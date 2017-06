نجمة غرابيب سود ترد على منتقدي العمل

البينة الجديدة / القسم الفني

ردت النجمة رينا بشور على الانتقادات التي طالت مسلسل “غرابيب سود” الذي تؤدي بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية . و قالت رينا في تصريحات صحفية إن “غرابيب سود” يواجه جملة من الانتقادات غير المنطقية، عادّة إياه مسلسلاً يعالج واحدة من أكبر مشكلات العصر الحالي.وقالت: “العمل يتعرض لتشويه نقدي غير مباح، فتارة يتحدثون عن الإنتاج وتارة عن القصة، وتارة يتهمونه بتشويه صورة الإسلام .. في الحقيقة كل هذا غير صحيح، وإن دل على شيء يدل على نجاح العمل من كون أي مسلسل يتعرض لانتقادات كهذه فهو دليل على النجاح”.وبينت بشور في حديثها أن المسلسل يتناول قضية داعش وكيفية ظهوره و ممارساته المــــــــعادية للإنسانية والمشوهة للإسلام، وبالتالي، والكلام لرينا ، يجب أن يحظى باحترام المشاهدين والنقاد.

