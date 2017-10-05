ناشئونا.. بين الاهمال والمطالبة بالنتائج

هشام كاطع الدلفي

تعد مشاركة ليوث العراق في كاس العالم للناشئين من اهم الاحداث الكروية ولاسيما ان منتخبنا بطل القارة الصفراء وبجدارة وهذا ما جعله امام مسؤولية تاريخية تحتم عليه الظهور بمستوى يليق به كبطل ووقوعه بمجموعة جديدة ستكون هي المقياس الحقيقي للمنتخب .

يعتبر جيل المدرب الشاب قحطان جثير من المنتخبات التي لابد من المحافظة عليها عبر ظهور جيل يتمتع بجميع مواصفات البطل،وقد شاهدنا الإعداد الفقير الذي رافق ليوثنا عبر اقامتهم معسكرات داخلية ومباراة تجريبية مع منتخبات عربية فكيف نطالب بنتائج ونحن لم نوفر لهم ابسط الاشياء من معسكرات ومباريات على مستوى عال؟ نتذكر منتخب 2007 الذي حصد اغلى بطولة للعراق الا وهي كاس اسيا بحيث تكّون هذا المنتخب من الفئات العمرية فبدأ بالناشئين ومن ثم شارك في كاس اسيا في ايران وكان بطلها وبعدها ترحل الى الشباب ولعب في الارجنتين وقدم مستوى جيداً وكان خروجه بسبب قوة المنتخبات في مجموعته وبعدها بدأ بالنضوج وشارك في الاولمبي في اولمبياد اثينا وحصد الرابع عالميا ومن ثم خرج جيل اصبح بعدها بطل اسيا 2007 ، هنا تكمن اهمية سرد البطولات التي اشرنا اليها في عملية التدرج والاهتمام بالفئات العمرية ونحن نعرف بعد انتهاء بطولة كاس العالم للناشئين في الهند سوف يُرحل المنتخب الى فئة الشباب ويشارك في تصفيات كاس اسيا ، الحديث يطول لكن علينا ان لانضغط على الكادر الفني وما سيقدمه المنتخب في مونديال الهند للناشئين لانه قدم ما عليه وان جاءت النتائج عكسية فيجب ان يحاسب الاتحاد لانه هو المقصر لعدم توفيره كافة مستلزمات النجاح ، ولكننا نعول على ابناء الكابتن قحطان جثير باللعب بمستوى يليق بهم كأبطال ولا ننتظر منهم ان يصنعوا المستحيل واذا استطاعوا فهذا خير وبركة ولكن بالمقابل هناك منافسون تصرف لهم الملايين من الدولارات لكي تُخرج لاعبين يشكلون نواة المنتخبات الوطنية ونحن دائما نفقد اهم النجوم الشباب مع الاسف هذا ما يحصل مع كل جيل ما جعلنا في مستوى لا يليق بسمعة المنتخبات العراقية فعلى الاعلام الرياضي والجمهور ان يعلم ان منتخباتنا تلعب بالدافع الوطني والحماس وليس بالاعداد الجيد وهذا ما يحدث مع كل جيل يبرز ومن ثم يقتل بمزايدات لا ينتفع منها سوى اشخاص بتمسكهم بكرسي الاتحاد ، اتمنى ان يكون كلامي خاطئاً وان يكون المنتخب خير ممثل للكرة العراقية وهذه تمنيات لكن الواقع يختلف لقوة المنتخبات المشاركة وخاصة مجموعتنا القوية جدا .



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