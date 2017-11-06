نادي القصة والرواية في عمَّان يناقش (قاع البلد)

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عقدت في «نادي القصة والرواية» بالعاصمة الأردنية عمَّان ندوة لمناقشة وإشهار الرواية العاشرة لصبحي فحماوي بعنوان «قاع البلد»، تحدث فيها الناقد أ. د. أحمد العرود من جامعة البلقاء، والشاعر احمد ابو سليم، وقدم المؤلف فحماوي كلمة قصيرة حول تجربته في هذه الرواية، وذلك في «بيت الثقافة والفنون»، بحضور الهيئة التأسيسية لـ «نادي القصة والرواية»، الذين انتخبوا الروائي صبحي فحماوي رئيسا للنادي بالأردن، وهم حسب ترتيب الحروف: الروائي إبراهيم الفقيه، الناقد أ.د. أحمد ياسين العرود، الناقد د. حسام العفوري، الناقد أ.د. زيد القرالة، الروائي صبحي فحماوي، الناقدة أ. د. عالية صالح، الناقد أ. د. عبد الباسط مراشدة، الناقد أ. د. عبدالرحيم مراشدة، المهندسة قمر النابلسي، ميرنا حتقوة، أ. د. نجود حوامدة. لقد جسدت شخصيّة الهربيد حالة من التاريخ العربي الفلسطيني بكل أبعاده وأهمها التهجير، والمقاومة، فالهربيد هو هذا الفلسطيني الذي عاش حياته في فلسطين وحل به ما حل من الاحتلال الصهيوني وانتقل إلى مدن عربية ومنها (عمان) ساحة الفعل الروائي في رواية (قاع البلد) ولهذا فإننا نصنّف رواية «قاع البلد» (برواية الشخصيّة) التي جعلت الشخصيّة هي محور الحدث.يشخّص حالة الهربيد الذي لم يكن جباناً، وان سكره كان للصحوة والتفكير بالخروج من المأزق.تنفتح الرِّواية على مصراعيها في العنوان، الَّذي يقودك مباشرة من يدك إلى المكان، ويقودك المكان بالضَّرورة إلى شخصيَّات متجذِّرة تحمل ملامح هذا المكان في فندق الوادي، وسط عمَّان، تدور أَحداث الرِّواية، وهو فندقٌّ شعبيٌّ، كفنادق وسط البلد، وملامح الشَّخصيَّات تشبه المكان، وما دام هناك قاع، هناك قمَّة، أَو قمم، وهي الجبال المحيطة بعمَّان، ولها ملامح مختلفة. هل حاول صبحي الفحماوي أَن يؤرِّخ لوسط عمَّان في نهاية الستينيَّات من القرن الماضي؟ بلى كان ذلك واضحاً تماماً، لذلك تجرَّأت واعتبرتُ المكان حاملاً رئيسيَّاً للنصِّ.لقد رسم المكان بدقَّة، السَّيل الَّذي لم يكن مسقوفاً آنذاك، وشارع الطلياني، والمسجد الحسيني، وما حوله، وما دار آنذاك في المكان من صراع بشريٍّ أَشبه بصراع الغاب، في زمن النُّزوح، والبحث عن موطئ قدم، وإلصِّراع الَّذي أَفرزته سنوات التَّشرُّد، أَي صراع البقاء، وليس من العبث أَن يختار صبحي الفحماوي البالة، وبيعها عملاً للهربيد، وكأَنَّه بذلك يحاول أَن يعقد وجه الشَّبه بين وسط عمَّان، ومن يعيش فيه، مع الملابس المستعملة الَّتي لاكها الزَّمن، وتحاول مع ذلك أَن تبدو جديدة، بالصَّبغ، والكوي….وكأَنَّها تُصارع الفناء.



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