نادي الطلبة يثمن موقف وزارة الشباب والرياضة لدعمه في تجاوز أزمة التراخيص الآسيوية

ثمنت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، مؤخرا، موقف وزارة الشباب والرياضة بمساندتها لتجاوز ازمة التراخيص الاسيوية. وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي محمد الهاشمي في تصريح : ان موقف وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان بالوقوف مع نادي الطلبة في تجاوز ازمة التراخيص الاسيوية كان مشرفا وتاريخيا عن طريق دعمه المتواصل للحركة الرياضية والاندية خصوصاً، وان الوزارة هي الجهة الوحيدة التي وقفت معنا في تجاوز ازمة التراخيص ولاسيما بمنحها ملعب الشعب لنادي الطلبة خلال الموسم المقبل.

واكد ان نادي الطلبة سيدعم خطوات السيد الوزير من اجل خدمة الرياضة العراقية وايضا الثورة العمرانية والإصلاحية في المنظومة الرياضية.

