نائب: 20 حزبا سياسيا في ديالى قرر وا رفض استفتاء كردستان

ديالى / البينة الجديدة

أعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الماس، أن 20 حزبا سياسيا في ديالى قرروا رفض الاستفتاء المزمع اجراؤه في كردستان، مشيرا الى أن تلك الاحزاب دعت الحكومة لاتخاذ الوسائل الممكنة من أجل معالجة ملف الاستفتاء وفق اطار الحوار للحفاظ على وحدة البلاد.

وقال عضو مجلس النواب عن ديالى والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية النائب رعد الماس إن «قادة وممثلي 20 حزبا وتيارا سياسيا من مختلف التوجهات عقدت اجتماعا استثنائيا في بعقوبة لمناقشة ملف استفتاء اقليم كردستان وتداعياته خاصة في المناطق المتنازع عليها».

وأضاف الماس، أن «الاجتماع خرج بقرار موحد وهو رفض الاستفتاء باعتباره خطوة تهدد الاستقرار والسلم الاهلي وتثير الكثير من النزاعات والبلاد لاتتحمل اي ازمة جديدة قد تكون بوابة لمزيد من الضرر على البنية المجتمعية بشكل عام»، لافتاً الى أن «الاجتماع دعا الحكومة المركزية الى اتخاذ الوسائل الممكنة من اجل معالجة ملف الاستفتاء وفق اطار الحوار الهادئ من اجل الحفاظ على وحدة البلاد».



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