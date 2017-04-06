نائب عن بدر : لا وجود لحشود أخرى تقاتل في الموصل غير الحشد الشعبي

بغداد / البينة الجديدة

كشف النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس عن عدم وجود اي حشد في الموصل باستثناء الحشد الشعبي في اشارة الى ما يسمى بحشد النجيفي .وقال محيبس « ان الحشد الشعبي يتولى أهم وأصعب محور في الموصل ساهم من خلاله بقطع طرق الامداد والسيطرة على مساحات كبيرة .واضاف ان مايشاع من وجود حشد للنجيفي في الموصل هو غير صحيح ، مبيناً ان مشاركة ابناء المناطق المحررة مازالت ضعيفت جداً باسناد القطعات العسكرية.وكانت شخصيات سنية قد تحدث عن وجود 52 الفا من المقاتلين من ابناء السنة يقاتلون داعش اضافة الى اكثر من ثلاثين عنصرا منضمون في الحشد الوطني.