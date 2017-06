مي عمر تحلم بدور «فاتن حمامة»

البينة الجديدة / القسم الفني

صرّحت الفنانة الشابة مي عمر أنها تحلم بتجسيد شخصية سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة على الشاشة في عملٍ سينمائي أو درامي، مشيرةً إلى أن هذا الأمر بمثابة الأمنية لها وهي تأمل بتحقيقها.وأضافت خلال حوارها على أثير إذاعة نجوم fm أنها تتمنى تجسيد شخصية سيدة من الصعيد أو فتاة مدمنة، أو الإشتراك في عملٍ تاريخي على غرار المسلسل التركي «حريم السلطان». معربة عن سعادتها بالظهور في رمضان بعملين مختلفين هما «عفاريت عدلي علام» مع الفنان عادل إمام و»ريح المدام» مع أحمد فهمي وأكرم حسني.وأشارت إلى أنها تتمنى على المستوى الشخصي أن تتوقف عن البكاء. لافتة إلى أنها تبكي عندما تشعر بالظلم أو عندما لا تحصل على حقها.

This post has been seen 13 times.