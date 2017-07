ميسي يجدد تعاقده مع برشلونة حتى (2021) و ريال مدريد يستعد لإعلان صفقة جديدة قريبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، واستمراره مع الفريق الكتالوني حتى عام 2021.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني في بيان له أن ميسي وافق على التمديد لصالح برشلونة لأربع سنوات أخرى على أن يتم التوقيع على العقد الجديد خلال الأسابيع المقبلة.

وإن ميسي سيوقع على العقد يوم 15 يوليو/تموز المقبل، بعد عودته إلى كتالونيا يوم 12 من الشهر نفسه مع بداية المدة التحضيرية للموسم الجديد بعد انتهاء العطلة، كما يعد هذا هو التمديد الثامن للبرغوث منذ ارتدائه قميص البلوجرانا.

وكانت الصحف الإسبانية قد ذكرت أن ميسي سيحصل بموجب عقده الجديد على 40 مليون يورو سنويًا، كما تصل قيمة الشرط الجزائي إلى 300 مليون يورو.

وكان تجديد تعاقد ميسي على رأس اهتمامات مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، خلال المرحلة الماضية، حيث استمرت المفاوضات بين الطرفين لمدة طويلة، في ظل ترقب عدد من الأندية الكبرى لموقف الساحر الأرجنتيني.

ولعب ميسي أول مباراة بقميص الفريق الأول لبرشلونة عام 2004 ونجح في حصد 30 لقبًا رفقة البلوجرانا خلال 13 موسمًا، كما أصبح الهداف التاريخي للفريق والدوري الإسباني، كما حصد 5 كرات ذهبية كأكثر لاعب في التاريخ.

وسجل ميسي 507 هدفًا في 583 مباراة رفقة النادي الكتالوني كما حصل على لقب أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى 4 مرات آخرها موسم 2017/2016.

وان المفاوضات تمت بنجاح في المدة الأخيرة، بين بارتوميو، وخورخي ميسي، والد اللاعب ووكيله، نظرا لتواجد النجم الأرجنتيني، في عطلة قضاء شهر العسل، بعد الاحتفال بزفافه مؤخرا.

من جانب اخر ذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن نادي ريال مدريد الإسباني حسم صفقة انضمام داني سيبايوس، لاعب ريال بيتيس، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال 48 ساعة بحد أقصى.

وإن اللاعب طلب في وقت سابق من الملكي منحه يومين أو ثلاثة للتفكير، وبعدها جلس مع وكيل أعماله لمناقشة الخيارات المتاحة له.

كما ان سيبايوس اجتمع بعد ذلك مع رئيس بيتيس ليعلن رغبته في الرحيل عن الفريق الأندلسي ويعرف العروض المقدمة رسميًا للنادي من أجل ضمه، إذ يرغب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة من إسبانيا بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدماته.

وأشير إلى أن ريال مدريد حسم الصفقة بعدما قدم 20 مليون يورو، أي أكثر من قيمة فسخ عقد اللاعب التي تصل إلى 15 مليون يورو، كما أن سيبايوس سيكون جاهزًا للانضمام لبعثة الفريق الملكي المسافرة للولايات المتحدة الأمريكية في 21 يوليو/تموز المقبل.

وقيل ان بيتيس طلب من الملكي الحصول على خدمات ماركوس لورنتي ليكون بديلًا لسيبايوس، إلا أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، رفض العرض، ليطلب الفريق الأندلسي التعاقد مع المهاجم بورخا مايورال، لكن زيزو لم يقرر بعد.

يٌذكر أن سيبايوس يبلغ من العمر 20 عاما ويلعب في خط الوسط، وخاض الموسم الماضي 30 مباراة مع ريال بيتيس سجل فيها هدفين وصنع هدفين آخرين، وتلقى 8 بطاقات صفراء، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا التي خسرها المنتخب الإسباني في المباراة النهائية أمام ألمانيا.

