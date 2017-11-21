موقع الزبارة القطري يشهد زخماً ثقافياً وتراثياً

متابعة / البينة الجديدة

انطلقت مساء امس فعاليات الموسم الثقافي في موقع الزبارة العالمي، والتي تنظمها متاحف قطر، على مدار أربعة أشهر ، بهدف نشر الوعي والمعرفة بالتراث، والتواصل مع المجتمع المحلي وتعريفهم بماضي قطر وتاريخ الأجداد.يتضمن برنامج الموسم الثقافي سلسلة من ورش العمل الفنية والحرفية التي ستعقد بشكل مستمر كل خميس وجمعة وسبت، ولتعريف المشاركين بالحرف التراثية في حياة الأجداد والتي تعد جزءًا أصيلًا من الإرث الثقافي لقطر ومنطقة الخليج. وسيشهد البرنامج مجموعة من الفعاليات المختلفة، حيث سيتم تخصيص ركن للمأكولات والمشروبات التقليدية التي يمكن للضيوف الاستمتاع بها، وركن للحرفيين لصناعة شباك صيد السمك التقليدية، إلى جانب ركن للحناء والموسيقى التقليدية.وتتطرق السلسلة الأولى من ورش العمل ضمن برنامج الموسم الثقافي إلى كيفية إنتاج الصبغة الأرجوانية «اللون العنابي» ونشأتها في جزيرة بن غنام التي تقع بالقرب من مدينة الخور، وكيفية انتشارها في العصرالبرونزي وهذا يدعم نظرية أن الفينيقيين استوطنوا شبه الجزيرة العربية قبل تواجدهم على ساحل البحر المتوسط ويتعرف المتدربون خلال الورشة الأولى على أنواع القواقع التي استخدمها الإنسان القديم في قطر وكيفية استخراج الصبغة الأرجوانية واستخدامها مباشرة على القماش لتُترك بعدها تحت أشعة الشمس لتتحول للون العنابي الذي اشتهرت به دولة قطر على مر الزمان واتخذته لونًا فريدًا لعلمها، في حين تقدم الورشة الثانية للمشاركين كيفية صناعة الفخار يدويًا قبل استخدام الدولاب، ويعود تاريخ تلك الطريقة لفترة العصر الحجري الحديث والتي تمتد لما يزيد على 10 آلاف عام أما الورشة الثالثة، فتحمل مضمونًا تعليميًا للموروث الثقافي بالشراكة مع مركز نوماس، وتتناول كيفية تحضير القهوة العربية الشهيرة والتي أدرجتها اليونسكو في كانون الاول 2015 على قائمة التراث العالمي غير المادي، بينما تعطي الورشة الرابعة المشاركين نظرة عامة على التراث المعماري القطري وطرق البناء التقليدية وطرق الحفاظ المعماري. اذ يعد موقع الزبارة الأثري- الذي تشرف متاحف قطر بالحفاظ عليه وحمايته أحد العوامل الهامة في التطور الحديث لمنطقة الخليج، حيث يقدم مدخلًا لفهم الثقافة القطرية ونموذجًا لتفسير تاريخ تجارة اللؤلؤ.



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