موقع أمريكي : هل أحرج ترامب صهره حين أرسله للعراق ؟



جاريد كوشنر، صهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي يحمل لقب "كبير مستشاري الرئيس" ومدير "الابتكارات في الابيت الأبيض"، زار العراق مع رئيس الاركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، فهذا امر غريب للغاية، بحسب مراقبين امريكان.

الغرابة تكمن بزيارة صهر ترامب كوشنر الى العراق ، محاولاً إظهار الدعم الامريكي للحكومة العراقية التي بادرت بالزيارة لوشنطن على رأس وفد ترأسه حيدر العبادي رئيس الوزراء في شهر آذار الماضي، فالغرابة التي يتحدث عنها الاعلام الامريكي، ذهاب شاب يبلغ من العمر 36 عاماً بخبرة دبلوماسية وعسكرية وسياسية ضعيفة بل تكاد تكون معدومة.

فقبل ان يصير ترامب رئيساً للولايات المتحدة، عمل كوشنر في مجال العقارات.

لم يعمل كوشنير في السياسة الخارجية مطلقاً ولا يعرف شيئاً عن ملفات الشرق الأوسط المعقدة، ولكن على الرغم من عدم العمل والعلم، إلا انه رافق رئيس الأركان الامريكي جوزيف دانفور الى العراق فضلاً عن مرافقة مستشار الأمن القومي الفريق ماكماستر ووزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون . النقص الحاصل في هذا الوفد المسافر الى العراق هو النقص الواضح في الدبلوماسية التي غض عنها ترامب النظر. ومن بين تلك المسائل التي يجب على كوشنر إعطاء انطباعات عنها للرئيس ترامب ، حل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، فهذه قضية اقليمية يمتعد عمرها الى نصف قرن.

ووفقاً لتقرير اعدته صحيفة التايمز البريطانية، فإن دعوة ترامب لكوشنر في الذهاب الى العراق ما هي الى رغبة “ترامبية” لتدليل زوج البنت الحسناء وإشراكه في العمل ليكتب خبرة دبلوماسية، بدليل ان ترامب وصف كوشنر بحسب الصحيفة بـ “الطفل المطيع” في اكثر من مناسبة.

القضية الحقيقة وراء ميل ترامب بزج أناس في الملفات الاقليمية العالقة سواء أكانوا مؤهلين أم لا، هي جزء من صبيانية هذا الرئيس الامريكي الذي يحاول ان يظهر بأنه مسيطر على الوضع. فمجرد سفر كوشنر الى العراق من دون علم بما يجري في هذا البلد بالتحديد، هو مجرد رغبة الرئيس الامريكي.

مدير المخابرات الوطني الامريكي الذي تقاعد عن الخدمة، قضى سنوات عديدة في العمل بالخدمة العامة والاستخبارات، يقول إن الرئيس الامريكي الجديد، يريد زج أي أحد في أي مكان لمعرفة ردود الافعال فهو مثل باقي رؤساء امريكا يستخدمون سياسة التجارب.

زيارة كوشنير للعراق كما يشرحها محللون و باحثون امريكان ، هي شغل الوقت الضائع له، والاستعداد لسفره القادم لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الاسبوع القام.

يشار الى ان كوشنر، انتهى من زيارته الاخيرة التي كانت برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف دانفورد، اللذين كانا في العراق.

ورفض مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية كشف ماذا سيفعل كوشنر في العراق، خلال أول زيارة له للدولة منذ توليه المسؤوليات التي تتعلق بالسياسية الخارجية في ظل رئاسة ترامب.

فضلا عن مسؤولياته المتعددة في الإدارة، كُلف كوشنر بدور مبعوث السلام للشرق الأوسط. وخلال الأسابيع الأولى بعد تنصيب ترامب. وبرز كوشنر، المتزوج من ابنة الرئيس إيفانكا، كأحد المقربين من الرئيس الأمريكي وكاتمي أسراره.

ومن جانبه قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره سيزور العراق مع الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

وأضاف المسؤول الأمريكي لـ"رويترز"، طالباً عدم نشر اسمه، أن "كوشنر يريد أن يرى العراق بنفسه وأن يُظهر التأييد للحكومة العراقية".

ولم تكشف الوكالة عن زمن الزيارة أو مدتها.

وكوشنر (36 عاماً)، يتمتع بنفوذ كبير على مستوى السياسات الداخلية و الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة، وكان الوسيط الرئيس بين ترامب والحكومات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية في 2016.

وكان حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، قد التقى ترامب أول مرة في 20 مارس / آذار الماضي ، وقال بعد ذلك إنه حصل على تأكيدات بزيادة الدعم الأمريكي في محاربة تنظيم داعش ، لكنه حذر من أن القوة العسكرية وحدها لن تكون كافية.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً دولياً ضد تنظيم داعش ، وتشن غارات جوية إسناداً للقوات العراقية التي تحاول استعادة الموصل من سيطرة التنظيم.

وتولى ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي ، متعهداً بانتهاج ستراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم داعش ، الذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في 2014.

و قبل تولي ترامب الرئاسة ، استعادت القوات العراقية عدداً من المدن الرئيسة من التنظيم وتراجع تدفق المقاتلين الأجانب، بدعم من هجمات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.