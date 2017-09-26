موسكو تقر بمقتل أحد جنرالاتها في دير الزور

وكالات / البينة الجديدة

قتل جنرال روسي في قصف لتنظيم داعش قرب دير الزور في شرق سوريا، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع.وقالت الوزارة «قتل الجنرال فاليري اسابوف بانفجار قذيفة خلال قصف مفاجئ بالهاون قام به مقاتلو تنظيم داعش موضحة أن مهمة الضابط القتيل كانت تقديم المشورة العسكرية إلى القوات السورية الحكومية. وأضافت أن الضابط «كان في مركز قيادة للقوات السورية ويساعد الضباط السوريين في ادارة العمليات الهادفة إلى تحرير مدينة دير الزور». ومحافظة دير الزور هي الأخيرة التي يسيطر عليها جهاديو التنظيم المتطرف في سوريا وتشهد هجومين منفصلين: الأول لقوات النظام السوري بدعم جوي وبري روسي والثاني لقوات سوريا الديمقراطية بإسناد عسكري من التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن. ويعود التدخل العسكري الروسي في سوريا إلى سبتمبر/ايلول 2015 لمساعدة قوات النظام في مواجهة الفصائل المعارضة والارهابيين.وتمكنت القوات السورية من احراز انتصارات ميدانية بفضل الاسناد الجوي الروسي ووجود المستشارين العسكريين الروس على الأرض.وقلب التدخل الروسي في 2015 موازين الحرب لصالح النظام السوري الذي كان قبل 2015 على وشك الانهيار مع اقتراب فصائل المعارضة السورية من معاقل الرئيس بشار الأسد. وتقول مصادر إن معظم القتلى الروس في سوريا من المرتزقة الذين جندتهم موسكو منذ تدخلها العسكري في سبتمبر/ايلول 2015 لكنهم غير مصنفين كعسكريين نظاميين لذلك لا تعلن عن اسماء من يقتل منهم. والاثنين الماضي قتل ثلاثة جنود روس خلال اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري المدعومة من موسكو، وتنظيم الدولة الاسلامية في محافظة دير الزور في شرق البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. ولم يصدر حينها عن موسكو أي اعلان رسمي يؤكد مقتل الجنود، بينما أكد التنظيم المتطرف النبأ. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «قتل ثلاثة جنود روس في قرية مراط في ريف دير الزور الشرقي خلال الاشتباكات التي ترافقت مع هجوم انتحاري واطلاق الجهاديين لقذائف» .

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