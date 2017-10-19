موجز 58 سنة بعالم التمثيل .. الفنان ليث عبد اللطيف يتحدث عنها لـ (البينة الجديدة ): الجمهور ومحبة الناس تؤنسني وسؤالهم عني يفرحني

حاوره / حمودي عبد غريب

حكاياته الفنية بدأت عام 1959 عندما كان طالبا» في المرحلة الدراسية بثانوية الاعظمية للبنين وذلك الفتى بكل جرأة وشجاعة يقف أمام اساتذته وزملائه الطلبة ليقدم ما لديه من موهبة التمثيل ليشارك باعمال مسرحية ضمن الانشطة المدرسية التي كانت تقام بتلك الحقبة من الزمن وتنوعت ادواره بين شخصية (القهوجي ) وأخرى متنوعة ضمن الاعمال الوطنية التي تتناول القضية الفلسطينية حتى جاءت له فرص الظهور بعد استدعائه من قبل المدارس الريفية وفرقة الزباينة ليصبح مشروع فنان وممثل قادم أنه الفنان ليث عبد اللطيف ضيف صحيفتنا وهو يتحدث ويوجز باختصار رحلة 58 عاما في حوار خاص للبينة الجديدة ..

* لنعد الى الماضي وما تحمله الذاكرة ..ماذا تقول ؟

-كان الماضي جميلا بكل شيء من البيت الى المدرسة الى محلتنا حيث مسقط رأسي منطقة السفينة في الاعظمية المطلة على نهر دجلة ولتلك الاجواء المليئة بالعنفوان والكبرياء الذي يليق بمواهب عراقية لاتعد ولا تحصى من نجوم الرياضة العراقية وابطالها في المصارعة والملاكمة وكرة القدم والطائرة والسلة والسباحة وجميع الالعاب الجماعية والفردية أضافة الى الفنانين الكبار يتقدمهم المرحوم محمد القيسي رئيس فرقة «الزباينة» وحامد الأطرقجي وفخري الزبيدي وحميد محل وغيرهم ومن مطربي المقام العراقي وللحقيقة كان عالما يعج بالمبدعين الاوائل ومن تلك الذكريات كانت مقر فرقة الزباينة وملتقاهم بمقهى (زكي ابو الوراور) بالمنطقة ذاتها فيما تكون البروفات بدار الفنان محمد القيسي رحمه الله.

* و اين كانت الانطلاقة الحقيقية لك كممثل ؟

-خلال دراستي بمرحلة المتوسطة وبعمر15 سنة كانت لي السطوة في مشاركتي بالنشاط المدرسي وبعام 1959 دخلت مجال التمثيل عن طريق مسرحية مدرسية اديت دور (قهوجي ) ثم تلتها مسرحيات تخص فلسطين ودورها لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وكنت احد الممثلين فيها البارزين ومن خلال تلك المشاركات جاء لي مطرب معروف وقال لي هامسا»: أنت ممثل موهوب مضافا» الى دعوة المدارس الريفية ومديرها أديب خير الله بأن اعمل معهم ببعض الاعمال الفنية خلال احتفالات 14 تموز في 1959 ــ1960 وهنا جاءت فرصة جديدة لي من قبل الفنان محمد القيسي (رحمه الله) بدعوتي لعمل تمثيلي جديد ولحاجتهم لي وتم قبولي الدعوة ووافقت على ذلك .

*ماذا بعد دعوتك من قبل فرقة الزباينة ؟

-كانت الدعوة بمثابة جواز مرور لدخول بوابة دار الاذاعة والتلفزيون بالتمثيلية العراقية (شلتاغ ) التي اعدت كسهرة تلفزيونية لفرقة الزباينة في عام 1962 بمشاركة مطرب المقام العراقي يوسف عمر ومجموعة من الفنانين ومنهم محمد القيسي وفخري الزبيدي وأنيطت لي شخصية مدير مركز شرطة بهرز أحد مناطق محافظة ديالى والحمد لله وفقت به وهذا اول ظهور بعمل تلفزيوني وتلتها أعمال كثيرة ومنها (ذوالنورين) سهرة تلفزيونية من بطولتي وأصبحت معروفا على نطاق الساحة الفنية والجمهور المتابع لنا ثم عملت بعدها بفرقة الفنون المسرحية التي يترأسها الفنان علي حسين البياتي .

* كيف سارت بك الامور بعالم الفن ؟

-مع مرور الزمن أصبح عالم التمثيل جزءا من حياتي وعملي اليومي تواصلت معه في المسرح ممثلا» مع نجومه راسم الجميلي وسامي قفطان وحاتم سلمان ونجوم الكوميديا العراقية في مسرحيات عدة أهمها مسرحية أيدك بالدهن ..حايط انصيص ..هزي تمر يا نخلة …شارع النجوم ..مريدي ولندن ..حفلة السيد المحترم ..فلوس وعروس ..وغيرها وكان آخر ظهور لي على المسرح في (عرب فوق وعرب تحت) لتكون الختام لخشبة المسرح العراقي بالنسبة لي وعملت بمجال الاخراج والتقديم باذاعة بغداد و كنت مديرا لقسم المنوعات فيها .

*ما هي الاعمال التي قربتك للجمهور والعائلة العراقية ؟

-يبقى الفنان يعمل من اجل الجمهور ومتعة المشاهدة للعائلة العراقية من خلال شاشة التلفاز ولكني اقولها كان برنامج (استراحة الظهيرة ) من البرامج التلفزيونية الهادفة والمهمة للمتلقي وايضا برنامج (59دقيقة) وتلك قربت صورة جميع الفنانين المشاركين فيها ومن ضمنهم انا للجمهور.

*هل تتذكر اول أجر مادي لاحد اعمالك الفنية؟

-نعم كان (4) دنانير فقط .

* ما هي مشاركاتك الاخيرة في الدراما العراقية؟

– حتى عام 2014 انتهت كل مشاركاتي الفنية بعد التوقف الالزامي وللظروف الصعبة التي يمر بها البلد وقد شاركت بآخر ثلاثة اعمال ..الدرس الاول للمخرج جمال عبد جاسم وباب الشيخ للمخرج الاردني ايمن صلاح الدين ومكاره الاخلاق للمخرج صباح رحيمه .

* من اصدقاء العمر في رحلتك الفنية التي تمتد الى 58 عاما ؟

-من خارج الوسط الفني صديقان من الطفولة ولازلنا نلتقي وهما مجيد ملوكي ونجاح النعيمي ولهما الصحة والعافية .

* ما الذي جنيته من الفن ؟

– المال صفر اليدين ولكن الرصيد هو الكم الهائل من الجمهور ومحبة الناس تؤنسني وسؤالهم عني يفرحني وهذه هي قيمة الفنان الحقيقي وخرجنا من مسيرة عامرة بكل شيء والحمد لله .

* كيف توجز حياتك الشخصية؟

– ليث عبد اللطيف ولد في منطقة السفينة 1944 ومتقاعد من وظيفتي بوزارة الثقافة ..حياتي هادئة بلا ضجيج ..وافتخر بمسيرتي الفنية وبعمرها الثامن والخمسين ولازلت انتظرها لتبلغ الستين .

* آخر ما لديك للقارئ الكريم ؟

– للعراق السلام ولشعبه الامان وشكرا لصحيفتكم لهذا اللقاء.

