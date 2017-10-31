مهــــــــــــرجان الضّـــــــــــــــاد من نابـــــــــــــل إلى بغـــــــــــــداد

تونس / البينة الجديدة

هكذا اطلق على مهرجان تونس الثاني الذي يقام للفترة من 27 ولغاية 31/١٠ بإشراف البيت العراقي التونسي وبإشراف مباشر من قبل رئيس البيت الأديبة عفاف السمعلي والأديب علاء الأديب رئيس الهيئة المشرفة على المهرجان والأديب الأستاذ صلاح داود كاتب البيت العراقي التونسي ، يقام المهرجان بدورته الثانية بعد مهرجان السياب بضيافة الشابي العام الفائت ٢٠١٦ بنفس الشهر ، كالعادة للوفد العراقي خاصية كبيرة بمجمل أعضاء الوفد حيث ترأس الوفد عميد النقد العربي البروفسور عبد الرضا علي ، وبحضور عال ومميز للوفد ، الأستاذ إياد البلداوي رئيس اتحاد الأدباء الدولي ، الأستاذ حسين الغضبان مدير فرع العراق لاتحاد الأدباء الدولي الدكتور سعد ياسين ، الأستاذ خضير درويش ، الشاعرة حياة الشمري ، الشاعرة امل عزيز ، كذلك ضم الوفد دور نشر عراقية معروفة ، دار المتن للطباعة والتصميم دار الإبداع للنشر والتوزيع ، دار المرايا للنشر والتوزيع ، وحين بدأ الإيعاز لانطلاق الفعاليات الخاصة بالمهرجان كانت كلمة الافتتاح لرئيس البيت الثقافي العراقي ، كذلك كانت كلمة رؤساء الوفود وكانت كلمة الوفد العراقي لعميد النقد البروفسير عبد الرضا علي ،

وبكلمة رئيس الوفد العراقي بين فيها مدى امتنانه للبيت العراقي التونسي وأشاد بجهود المنظمين للمهرجان ، وقال إنه عرس يتكرر كل عام على ارض الخير تونس الخضراء ، بعدها كلمة رئيس اتحاد الأدباء الدولي الأستاذ إياد البلداوي ثم بدأت القراءات الشعرية للمشاركين من العراق والدول حيث صدح الشعر على أرض تونس ، الشاعر حسين الغضبان ، الشاعر الدكتور سعد ياسين ، الشاعرة حياة الشمري ، الشاعر خضير درويش ، الشاعرة امل عزيز ، وبين القراءات الشعرية لشعراء العراق كانت هناك قراءات الشعراء المشاركين من الدول الشقيقة ، تونس ، الدول المشاركة لهذه السنة هي , العراق ، المغرب ، الجزائر ، سوريا ، سلطنة عمان.

