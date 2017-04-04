من قواعد العمل الاستشاري

مارد عبد الحسن الحسون

يحتل العمل الاستشاري منزلة مهمة في الحياة العامة ، واخذ هذا العمل حيزه الكبير من المعارف والعلوم الاكاديمية حيث يدرس ضمن العديد من العلوم التي تعنى بالشؤون الاجتماعية والعلمية ، بل لا توجد شركة أو مؤسسة حكومية او اهلية ما لم يكن لديها دائرة استشارية تتولى تقديم المشورة لعمل هذه الدائرة بما يضمن مواصلة النشاط على أسس صحيحة ومتطورة ، وبذلك يمثل وظيفة المستشار مكانة تأسيسية وارشادية على وفق الاليات المتبعة في هذه المؤسسة أو تلك ، اما ماذا ينبغي ان يتوافر لدى المستشار من معارف وعلوم وقراءة ميدانية للواقع فأن الأمر يحتاج في هذا الشأن الى الخبرة والممارسة التي لابدّ ان تؤدي الى صقل وظيفة ذلك المستشار ، وهكذا كلما كانت الممارسة ميدانية اطول وباعتبارات تتعلق بأسس العمل تكون الخبرة الاستشارية قد اكتسبت مجالها الرحب من العطاء والتأثير الايجابي

وفي هذا السياق فان من الآليات التي ينبغي توافرها في منهج العمل الذي يعتمده ان تكون مبنية على القواعد الاتية

القاعدة الاولى :- المعرفة المسبقة بحيثيات الوظيفة الاستشارية التي يضطلع بها ، وهذه لا يمكن التأسيس فيها إلا عن طريق كون هذا المستشار او ذاك صاحب خبرة مسبقة عريقة سابقة لقرار مسؤولية كمستشار في هذه الدائرة او تلك ، وهذا بحد ذاته رصيد المستشار من اجل ان يكون ناجحاً في عمله

وتحضرني هنا عدة شهادات من ان مسؤولين عينوا مستشارين لهم في شأن من الشؤون بعيدة كل البعد عن المعارف والمعلومات والخبرة التي ينبغي ان يتحلى بها وبذلك جاء اشغال تلك الوظيفة على حساب الحاجة التي تحتاجها الدائرة المعنية وهنا لا يستطيع المستشار ان يضيف او ان يساهم في خدمة الدائرة التي عينتها ، ويصحب وجوده العبء على المؤسسة ، وبذلك خسرت الدائرة المذكورة مرتين متكاملتين ، اولها ان المستشار شغل وظيفته ليست من اختصاصه ، والثانية ان الدائرة فقدت فرصتها في تعيين مستشار على دراية بما هو يضطلع به

القاعدة الثانية :- ان لا يقع المستشار أي مستشار تحت طائلة انتظار ما يرفع له من قضايا للبت بها واعطاء الرأي اللازم بشأنها ففي هذه الحالة يكون قد خضع للروتين والاساليب التقليدية التي لا تساهم في تطوير العمل لذا فان عليه ان يبادر وان تكون لديه قراءة دورية لواقع الحال السائدة في دائرة وان يضع في حسابه اعتماد مبادرات ومقترحات في هذا الشأن او ذلك لتطوير العمل في اجراءات مسبقه يجد ضرورتها وإلا يصبح من ضمن النسيج الوظيفي التقليدي الذي يقدم ولا يؤخر وقد قيل اخطر انواع ضعف العمل الاستشاري يكون تقليدياً

القاعدة الثالثة :- ان يمتلك المستشار القدرة على متابعة اخر المستجدات في الاختصاص المسؤول عنه لكي لا تكون خطواته والقرارات التي يأخذها بعيدة عن المسؤولية الاستشارية التي ينبغي ان تكون لديه وهذا التوجه يقتضي منه المتابعة الحثيثة والتعرف على الحقائق والمعارف المتشابهة وكذلك المعارف المناقضة لها ، وهكذا ينجح المستشار في مسؤوليته نتيجة هذه المواكبة ويستطيع ان يسيطر على جميع الملفات التي يضعها على طاولته ويتخذ العمل هنا الصفة المعاصرة والحديثة

القاعدة الرابعة :- ان العمل الاستشاري لا يمكن له ان ينجح اذا لم يؤمن صاحب الوظيفة الاستشارية ان عليه ان يستشير هو الاخر ، وان لا يترفع على اي صاحب الرأي مهما كانت حدوده المعرفية ، وبذلك يكون المستشار قد اعتمد الاسلوب الذي يتطلبه البناء المؤسسي العام