منتخب كرة الصالات يخسر بنتيجة ثقيلة مع مضيفه الأردني ودياً



خسر المنتخب العراقي لكرة الصالات بنتيجة ثقيلة من نظيره الأردني بنتيجة 9-4، في المباراة الودية التي جمعتهما بصالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب، ضمن استعداداتهما للمشاركة في التصفيات الآسيوية المزمع إقامتها في تايلاند الشهر المقبل.

وظهر لاعبو منتخب الأردن بشكل مميّز منذ البداية، وأجبروا منافسهم على التراجع للمواقع الدفاعية، وأحكموا سيطرتهم على اللعب طيلة فترات المباراة.

وأبدى المدير الفني لمنتخب الأردن صلاح أبو جعفر، سعادته بالأداء الذي قدّمه اللاعبون، والمستوى الفني والبدني الذي ظهروا به، إضافة للانضباط التكتيكي العالي.

يشار إلى أن المواجهة ستتجدد عند الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء في صالة قصر الرياضة، ثم يختتم المنتخبان سلسلة لقاءاتهما الجمعة المقبل ذات التوقيت والمكان.

من جانبه أبدى مدرب منتخب العراق لكرة الصالات، هيثم بعيوي، عن ارتياحه لأجواء المعسكر المقام حالياً في العاصمة عمان.

وقال بعيوي في تصريح صحفي، إن المنتخب يجري تمارينه بشكل متواصل في عمان، وبحماس كبير، تحضيراً لتصفيات القارة الآسيوية، لافتا إلى أن عدد لاعبي المنتخب الآن 18 لاعبا، وسيتم تقليصهم بعد انتهاء المعسكر إلى 14 لاعبا، سيشاركون في التصفيات.

وأوضح أن المعسكر جاء في توقيت مناسب جدا، حيث أن العراق بات من الدول المهمة في القارة الآسيوية على مستوى الصالات، وبالتالي فهم بحاجة إلى إعداد الفريق من خلال هذا المعسكر قبل المغادرة إلى بانكوك.

يشار إلى أن مجموعة العراق تضم منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين.



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