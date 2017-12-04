منتخب الاشبال يختتم معسكره التدريبي الداخلي في البصرة وميسان



اختتم منتخب العراق للاشبال بكرة القدم معسكره التدريبي الداخلي الذي تواصل لمدة اسبوعين وتوزع بين محافظتي ميسان والبصرة وذلك في اطار الاستعدادات للمشاركة في تصفيات اسيا تحت ١٥ عاما والتي ستنطلق في شهر شباط من العام ٢٠١٨.وخاض منتخب الاشبال ٦ مباريات خلال المعسكر استطاع تحقيق الفوز في ٥ منها فيما تعادل بنتيجة ٢-٢ مع فريق المركز التخصصي في البصرة.

واكد مدرب منتخب الاشبال سعد هاشم ان «المعسكر الداخلي كان ناجحاً بامتياز كونه اسهم في اختبار القابلية الفنية والمهارية للاعبين كما اسهم المعسكر في استقطاب لاعبين اثنين من محافظة البصرة سيلتحقون بعناصر المنتخب في الايام القادمة».ومن المؤمل ان يدخل منتخب الاشبال معسكرا تدريبياً ثانياً في محافظة كربلاء المقدسة نهاية الشهر الجاري في اطار التحضيرات المكثفة للمشاركة في التصفيات الاسيوية.

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