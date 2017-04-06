مناشدات امام السيد وزير الداخلية الاستاذ قاسم الاعرجي المحترم

ضباط شرطة سابقون ممن تعرضوا للظلم والاضطهاد والفصل السياسي يتوسمون بك خيرا لإعادتهم للخدمة

حضر الى مقر الجريدة صباح امس عدد من ضباط الشرطة السابقين وبمختلف الرتب وكلهم قد تعرضوا للظلم والاضطهاد والفصل السياسي في الحقبة الماضية هؤلاء الضباط يدفعهم حنين وحماس لخدمة العراق اليوم وتقديم المزيد من العطاء كونهم لديهم خبرة وتجربة ومهنية ونحن اذ ننشر شكاواهم فنحن على ثقة اكيدة وعالية بأن السيد الوزير المحترم هو رجل مهني ومسؤول شجاع ويقدر تضحيات الناس ولا يألوا جهداً في تقديم العون لهم والوقوف الى جانبهم والله الموفق.