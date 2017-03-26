معن: القوات الامنية فجرت انتحاريين اثنين حاولا التسلل لمقر عسكري ببغداد

بغداد / البينة الجديدة

اعلن المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، ان القوات الامنية فجرت انتحاريين اثنين حاولا التسلل لمقر عسكري جنوب غربي العاصمة.وقال معن ان «قوة من اللواء 55 تمكنت من تفجير انتحاريين اثنين حاولا الدخول الى مقر اللواء في منطقة الدراوشة جنوب غربي بغداد، بعد اطلاق النار عليهما».واضاف معن ان «تفجير الانتحاريين قبل وصولهما الى الهدف المحدد لم يوقع اية خسائر في صفوف القوات الامنية»، مشيرا الى انه «تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي».

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

