معصوم يدين تفجير أربيل ويدعو لكشف الجهة التي تقف خلفه

بغداد / البينة الجديدة

دان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، امس الأربعاء، التفجير الذي وقع في مدينة كويسنجق التابعة لمحافظة اربيل داعيا الى إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهة التي كانت وراء الحادث.وقال معصوم في بيان : «ندين بشدة التفجير الارهابي الذي وقع في مدينة كويسنجق التابعة لمحافظة اربيل مساء أمس، ما أسفر عن استشهاد اثنين من افراد قوات الاسايش وخمسة مدنيين».ودعا معصوم، السلطات الأمنية إلى «مضاعفة اليقظة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الأبرياء واجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهة التي كانت وراء هذه الجريمة».وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أعلن، امس عن مقتل خمسة من كوادره وعنصر في الاسايش جراء الانفجار الذي استهدف مقره في مدينة كوية ب‍أربيل مساء.

