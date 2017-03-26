مصطلحات اللهجة العراقية البغدادية

هذه بعض معاني كلمات اللهجة العراقية البغدادية المستخدمة قديما لدى معظم اهلنا البغداديين القدماء وقد تكون نادرة الاستخدام في الوقت الحاضـــر بالطبع هذه الكلمات هي دخيلة على اللغة العربية وبات يتكلمها العراقيون نتيجة مراحل الاســـتعمار او التأثر بمحيط بعض الدول قديما فقد يكون مصدرها فارسيا او تركيا او انكليزيا او هنديا و نســــرد

اليكم البعض منها وهي :

الباشه :

للحاكم او صاحب السلطة وكذلك الميسور الحال وله جاه بين الناس

البيك :

لصاحب السلطة الادنى او الميسور الحال وله اموال و جاه و املاك

الافندي :

للرجل ذي قيمة ومكانته محترمة بين الناس وهي بالعموم كان يطلقها الناس على كل رجل يرتدي الزي الاجنبي اي ليس زيه عربياً والتي تسمى بالوقت الحاضر ( بدلة رجالية ) وهــي كما يسميها العراقيون القدامى ( السروال اي البنطلون و السّترة اي الجاكيت والباينباغ وهو ربطة العنق او كما يطلق عليها من قبلهم بالرباط ويكمل هذا الزي غطاء الرأس اما الطربوش او السدارة الانكليزية سوداء اللون ) ويقال له الافندي او لابس افندي اي زي اجنبي و ليس

عربيا وكذلك كل شخص يرتدي البنطلون والقميص يطلق عليه الافندي ايضا

الخاتون :

تقال للمرأة المحترمة والنبيلة و صاحبة المال والحال والسلطة او الجاه وقد تكون مليونيرة

او زوجة باشه او بيك او تكون هي المتسلطة بميسور حالها ومالها وسمعتها الحسنة بين

الناس

العرضحلجي :

هو الكاتب سواء كان يعمل لحسابه او لدائرة ما كون كان اكثر الناس في ذلك الوقت لا يعرفون القراءة والكتابة فيستعينون به لكتابة رسائلهم او عرائضهم وهي الطلبات التي تقدم الى الدوائر الحكومية وغيرها.

