مسعود يوضح موقفه من الاستفتاء ويرد على التصريحات التي نسبت له و طموحات كبيرة تغمر بعثة ناشئي العراق للمونديال

اعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، ان الاجتماع المقبل للاتحاد سيحدد بصورة نهائية موعد ومكان البطولة الربعية التي تم الاعلان عنها في العاصمة القطرية الدوحة ومن المقرر ان تشارك فيها اربعة منتخبات هي قطر وسلطنة عمان والاردن .

وقال مسعود « ان «الاتحاد القطري وافق على المشاركة في دورة رباعية في العراق وان الايام المقبلة ستشهد تنسيقا مع وزارة الشباب والرياضة من اجل اكمال متطلبات التحضير للدورة التي ستسهم من دون شك بالمساهمة في جهود رفع الحظر عن الكرة العراقية».

وتابع مسعود ان «عدم حضوره الى بغداد خلال الايام الماضية كان بسبب وجوده بعمل رسمي في العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماع قرعة خليجي 23 المقرر ان تحتضنها قطر نهاية هذا العام وبداية العام المقبل وانه سيكون متواجدا في مقر الاتحاد في الاسبوع المقبل للقيام بواجباته الاعتيادية في رئاسة الاتحاد».

واشار مسعود الى ان «من المهم ابعاد السياسة عن الرياضة، نافيا ان يكون قد صرح بالسلب او الايجاب حول رايه بالاستفتاء الذي اجرته حكومة اقليم كردستان في الخامس والعشرين من هذا الشهر وان ما نشر هو افتراء تبنته بعض المواقع المشبوهة من اجل تشويه سمعتي والنيل من مقبوليتي لدى الهيئة لعامة للاتحاد».

وبين مسعود ان «الرياضة في الاقليم كانت ومازالت بعيدة عن الامور السياسية وان اندية الاقليم في المدة التي اعقبت عام 1991 لغاية 2003 وبرغم ان الاقليم كان يتمتع بحكم ذاتي الا ان انديته كانت جزءا فاعلا في الدوري الممتاز ودرجاته المختلفة كاربيل ودهوك وزاخو والسليمانية والبيشمركة وسيروان وغيرها وكان هنالك لاعبون عرب من مختلف المحافظات يلعبون ويدربون فيها ويدخلون ويخرجون منها واليها من دون اية عراقيل تذكر برغم الموقف السياسي المتأزم في ذلك الحين بين النظام السابق وحكومة الاقليم وان هذا الامر ظل ساريا في المدة التي اعقبت عام 2003 حتى الان وعلى الجميع الصبر وعدم الانجرار وراء كل ما يسيء الى العلاقات الطيبة والتاريخية بين العرب والاكراد».

من جانب اخر غادر منتخب العراق للناشئين البلاد، متجهًا إلى مدينة كلكتا الهندية، للمشاركة في كأس العالم (تحت 17 سنة).

وسيلعب منتخب العراق ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب المكسيك وإنجلترا وتشيلي، بعد أن تأهل للمونديال بطلًا للقارة الآسيوية.

ومن جانبه، قال مدرب المنتخب العراقي، قحطان جثير إن السفر المبكر قبل 7 أيام من موعد أول مباراة للفريق، أمام المكسيك، فرصة مهمة للتكيف على الأجواء، لكون الرطوبة عالية في الهند.

وأضاف أن «المنتخب استكمل جاهزيته، رغم أن الإعداد كان دون الطموح، والفريق سيخوض مساء الغد أول وحدة تدريبية في كلكتا.. هناك اندفاع واضح لدى اللاعبين، وهذا عنصر إيجابي يصب في مصلحتنا، وعلينا أن نسخره في المباريات، عبر توظيف هذه الطاقة الإيجابية» أما المدرب المساعد، مؤيد جودي، فقال إن «الرحلة من بغداد إلى كلكتا مرهقة، والقرعة وضعتنا بمجموعة حديدية، وعلينا أن نتعامل بواقعية».

وتابع: «هدفنا الأول تقديم كرة ممتعة، ثم التعامل مع كل مباراة بوقتها وظروفها، مع السعي الجاد للتأهل إلى الدور الثاني، رغم أننا ندرك صعوبة المهمة، في ظل تواجد منتخبات لها وزنها على مستوى الفئات العمرية».

واعتبر أن «الوقت الذي يفصلنا عن المباراة الأولى، يكفي للعب لقاء تجريبي، لكن للأسف لم يتم استثماره، وتحديد موعد مع أحد المنتخبات، رغم أن هذه المباريات التي تسبق البطولة، في غاية الأهمية، من أجل تجهيز اللاعبين».

ومن جهته، قال لاعب منتخب الناشئين، سيف خالد إن «المنتخب العراقي سيدخل المونديال بشخصية البطل، لأننا أبطال آسيا، وهذا ما سيجعل المنتخبات الأخرى تحسب لنا ألف حساب، كما أن هذا الأمر يصب في مصلحتنا، ويمنحنا ثقة أكبر».

وتابع: «اللاعبون متحفزون لتقديم صورة طيبة عن الكرة العراقية، لا سيما أن الطاقم التدريبي بذل جهودًا كبيرة معنا، واجتهد من أجل إيصالنا إلى هذا المستوى، وعلينا أن نقدم ما يليق بهم وبجهودهم، وما يسعد الجماهير العراقية التي تترقب البطولة».

وأردف خالد: «المنتخبات التي سنواجهها ليست بالسهلة، لكننا بالمقابل فريق جاهز ومنسجم، كما أننا لعبنا مع أنديتنا في الدوري.. الجماهير تنظر لفريقنا على أنه القاعدة المستقبلية للمنتخبات العراقية، وبالتالي يتوجب علينا أن نجتهد في البطولة، ونخطف بطاقة التأهل للدور الثاني».

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