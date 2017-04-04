مسعود بارزاني وتشرذم بعض السياسيين

اللواء عبد الكاظم ماضي الخزاعي

بعد ان منحت قيادة ثورة 14 تموز 1958 الامان والموافقة على منح الكرد العراقيين العودة والاستقرار في ربوع الوطن وبعد مضي مدة قصيرة وفي منتصف آب من عام 1961 رفع الاكراد السلاح بوجه قيادة الثورة ردا للجميل بمعاونة بعض السياسيين العراقيين المتنفذين ليساهموا في تدمير الدولة العراقية الفتية وبدا التخبط في ادارة الدولة من تدمير الاقتصاد الى تمزق وحدة الشعب العراقي واستمر الحال هكذا لعقود من الزمن على الرغم من تغير الحكومات العراقية وافكارها السياسية واستمر دعم الدول التي لها مصالح اقتصادية ( النفط ) للاكراد بالاستمرار لرفع السلاح بوجه الدولة العراقية لاضعافها و لتدمير اقتصادها لضمان امن اسرائيل واستمرت الامور بمسارات عكس طموحات الدولة نفسها حتى تغير نظام الحكم في العراق عام 2003 واقامة النظام العراقي الجديد الذي يعتمد على الديمقراطية كمفهوم سياسي واقتصاد السوق كمفهوم اقتصادي ومنح الاكراد بموجب الدستور حق اقامة اقليم يتمتع بحكومة محلية وبنفس الوقت مشاركة الدولة العراقية بنظامها السياسي والاقتصادي ويعيش الاكراد العراقيون اليوم باعلى درجات الامن والاستقرار والرخاء الاقتصادى اذ يتمناها اكراد سوريا وايران وتركيا ولا يعيش مثلها ابناء المحافظات العراقية الاخرى في الوسط او الجنوب ويستمر مسعود بارزاني بتهديد الدولة العراقية بالانفصال عن العراق وبعض السياسين العراقيين التزموا الصمت غير مبالين بما يحدث والبعض منهم يستمر في دعمه وتعظيمه لمسعود بارزاني ومجموعته التي تبحث عن النفع الخاص اكثر من مصلحة الناس نكاية بالحكومة المنتخبة من الشعب والتي لاتلائم افكار هؤلاء . وتهديدات مسعود ومجموعته مستمرة لخلق البلبلة وعدم الاستقرار بالعراق لاسيما ونحن نخوض اشرس المعارك في الموصل لاسترداد الارض التي اغتصبتها عصابات داعش وهو يعرف كل المعرفة بانه من كان السبب .مسعود بارزاني يعرف جيدا ان العراق تقوده حكومة منتخبة من الشعب ويرأسها رجل وطني يحب العراق ومثقف ثقافة عالية والشعب ملتف حوله واليوم يحاول الاجتماع لارسال تهديد جديد يخص الانفصال رغم معرفته الكاملة بان العراق غير قابل للتجزئة او الانقسام انه وطن واحد للعراقيين اجمع بكل مكوناته وعلى السياسيين دعم الحكومة العراقية ورئيسها والابتعاد عن المهاترات لكي نبني امتنا وليرعى الله العراق وشعبه وجيشه .