مسعود البارزاني .. سليل الخيانة وتاريخ معبأ بالحقد والقذارة

نقلا عن جريدة (كيهان) الايرانية .. جريدة التآخي الكردية تنشر الغسيل القذر للملا مصطفى البارزاني

ادلى الملا مصطفى البارزاني الى جريدة (كيهان) بعددها المرقم (9549) والمؤرخ 3 مايس 1975 بتصريحات مليئة بتشويه الحقائق والتزييف والنفاق إذ يعلن عن نهايته المخزية بعدما ادى دوره تجاه الامبريالية والصهيونية والرجعية والفرح بملأ جوانحه بتحقيق مهماته تجاه اسياده وخيانته لقضية شعبنا الكردي وحركته القومية التحررية. لقد قال الملا بالحرف الواحد "لقد انتهت مهمتي ولن اعود قط الى قيادة الشعب الكردي في العراق" وهذا اعتراف صريح منه بالعمالة إذ ادى واجبه وافتضح امره امام الجماهير الكردية وقد اصاب كبد الحقيقة على رغما عنه حينما قال :"انه لن يعود الى قيادة اكراد العراق مرة اخرى" ذلك لأن الشعب الكردي لن يسلم قيادته اليه والى من على شاكلته مرة اخرى لأن خيانته اضحت امراً ملموساً من لدن الجميع.



يقول رئيس تحرير جريدة (كيهان) : "لم اشعر على وجه الملا مصطفى بما يوحي بالاسف عندما تحدث عن انتهاء امره في الحياة السياسية والعسكرية" وهذا ليس محل دهشه لمن اختار طريق الخيانة وسار فيها حتى النهاية فمثل هذا الشخص كيف له ان يشعر بتأنيب الضمير والاحساس والانهيار والفشل السياسي وقد مات ضميره منذ امد طويل .

يقول الملا "انه اليوم اوفر صحة واعظم اطمئناناً من اي وقت مضى" وهذا اعتراف اخر بسبق اصراره على الخيانة والتنكر لمصالح الجماهير الكردية وعمالته للاجنبي وهروبه من عقاب هذه الجماهير له جزاء ما اقترف من اجرام تجاه الحركة الكردية التحررية .

ويقول في موضع اخر: "لا استطيع التنبؤ بالمستقبل" فأن من يسلك طريق الخيانة والجريمة بحق الشعب ليس له اي مستقبل" فأن من يسلك طريق الخيانة والجريمة بحق الشعب ليس له اي مستقبل غير مزبلة التاريخ.

ويضيف قائلاً وكأنه قد نسي جرائمه بحق الشعب الكردي "انه كان عليماً بأن الاكراد لن ينتصروا في الحرب" فأذا كان عالماً بذلك وبفشل مغامراته العسكرية مسبقاً فلماذا سبب هذه الكوارث والنكبات وجدد القتال مرة اخرى في حين اقرت السلطة الوطنية التقدمية الحكم الذاتي لمنطقة كردستان ووفرت مستلزمات ممارسة الحقوق القومية منذ بيان اذار عام 1970 وكان هو البادئ بالقتال من دون حجة مقنعة ما ادى الى سفك دماء الالوف من ابناء شعبنا العراقي عرباً واكراداً واقليات متآخية كما سبب تدمير الوف العوائل وحول كردستان الى خراب في حين كان ينتظرها البناء والاعمار والحكم الذاتي ان كان يعلم بذلك مسبقاً الا يدل ذلك على ان عمله جريمة تاريخية عظمى يتحمل بسببها اقصى العقاب والادانة من لدن الجماهير الكردية المخلصة .

ان هذا يعني انه نفذ عن عمد وسبق اصرار مخطط الامبريالية والصهيونية والرجعية واصبح اداة مطواعة في يديها؟

يحاول الملا ان يستغل مشاعر الجماهير الدينية فيقول " انما انا عبد حقير لله وان كل شيء مكتوب منذ الازل للانسان ولا مفر منه" (ان هذه التبريرات لا تغطي الحقيقة فأن الانسان مخير في اعماله فهناك طريق الخير وهناك طريق الشر .. وان الدين يوصي بالخير والتقوى والعمل الصالح وينهى عن المنكر والجرائم والشر والانسان محاسب على اعماله فيلقى الثواب ان كان خيراً ويلقى العقاب ان كان شراً.

والملا سلك طريق الشر بإرادته فوصل الى هذا المصير المزرى والخياني .

ان الملا لم يكتف باشعال نار الفتنة وتشريد الالوف وقتل الاطفال والنساء والشباب والشيوخ بل مارس حتى قتل اقاربه وهم اسرى في سجونه فقد تنكر لكل القيم والاعراف والاخلاق والاديان ولهذا فأن كل ما يتظاهر به نفاق مفضوح ومكشوف امام كل المخلصين.

يقول رئيس تحرير كيهان "منذ شهرين ترك ملا مصطفى الالبسة الكردية ويرتدي الان الالبسة الافرنجية واستبدل السجاير الكردية بالبايب الامريكاني".

اننا لا ننظر الى هذه النقطة من زاوية شخصية بل نعتبرها رمزاً لانقطاع صلته بالشعب الكردي والقومية الكردية وانه يريد ان يفتخر بالبايب الامريكي ليشعر الناس بانه اصبح من حصة الامبريالية الامريكية قلباً وقالباً.

وكعادته في التظاهر بالتواضع الممجوج يقول "اعاهدكم بأني لست زعيماً ولن اكون زعيماً فيما بعد وكل ما ارغب فيه ان يرقن اسمي من التاريخ".

ان انهياره السياسي وخيانته المفضوحة قد دفعاه الى ان يتوارى عن الانظار بشكل معين وبصورة من الصور لينسى الناس جرائمه وخيانته ولكن ذاكرة الشعب قوية فأنها لن تنسى المخلصين ولا الخونة والتاريخ لا ينسى رجاله العظام وكذلك كبار المجرمين والعملاء فطلب شطب اسمه من التاريخ طبعاً يكون لصالحه ولكننا نقول : ان نهايته الخيانية لن تشطب من التاريخ فقد اصبح اسمه مقروناً منذ اعلان قانون الحكم الذاتي لكردستان واشعاله نار الاقتتال بالعمالة والتخلف والرجعية وسيكون هذا مصير كل من يسلك هذا الطريق الوعر المحفوف بالمخاطر طريق خدمة الامبريالية والصهيونية والرجعية ومناهضة الحركة الوطنية العراقية والحركة القومية الكردية.

ثم يحاول تحريف الحقائق فيقول الملا "لست قائداً للحزب الديمقراطي الكردستاني ولن اكون"..

واننا نقول انه حاول تحطيم هذا الحزب وشطب دوره في الحركة الكردية وجعله واجهة اعلامية للتمجيد به وتغطية اعماله وتبرير مواقفه ولكن العناصر الواعية المخلصة في الحزب قد لفظته بصورة حاسمة منذ الحادي عشر من اذار عام 1974 يوم تحقق لشعبنا الكردي طموحه المشروع في الحكم الذاتي لكردستان.

ان الملا الذي داس بأقدامه على منهاج الحزب ونظامه الداخلي كيف يحلو له ان يتكلم باسم الحزب والتخلي عن قيادته فالحزب الديمقراطي الكردستاني قد شق طريقه التقدمي ولن يسمح مرة اخرى بتسلط الملا وامثاله على زمام اموره.

وفي معرض حديثه يهاجم احد ممثليه في الخارج ويتهمه بالخيانة لأنه ادلى بتصريحات ضده ولم يشاركه في خيانته ولم يدافع عنه كما كان يتوقع ..

ويعود ويكرر مرة اخرى بأن "استئناف القتال عام 1974 وانهاء القتال في الايام الاخيرة كان قدراً محتوماُ لم نقدر على تجنبه"

ان الملا بهذا التبرير يريد ان يشطب دور الامبريالية والصهيونية والرجعية في تجديد القتال ودوره وزمرته بالذات في تنفيذ هذا .

ملاحظة : تم الحفاظ على ما ورد في النص وكما نشرته جريدة التآخي مراعاة للامانة التاريخية