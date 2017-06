مزغل رمي ….. مزغل تصوير

سلمان الحسيناوي

\تطلع مهدي عبر النافذة نحو حديقة المنزل وهو يتذكر والده وحركته الدؤوبة فيها عندما كان يشذب أغصان الأشجار ويرعى خمائل الورود والزهور ، فتنهد بعمق وكان قد شارف على الانتهاء من كي الروب الجامعي وتهيئته فاليوم هو موعد حفل تخرجه من كلية الاعلام ، وتساءل مع نفسه (شيصير لو ابويه هسه حي ويشوفني بالروب الجامعي واني استلم شهادة تخرجي ) ؟؟

— (ها ماما كملت الكوي ؟)

جاءه صوت والدته من خلفه

— (إي .. يووم كملت) . لكن أمه لاحظت علامات التأثر بادية على وجهه وهو يتطلع الى صورة والده المعلقة على الجدار فسألته أمه

— (خير مامه شبيك) ؟

— (يووم تمنيت لو أبوية ويانه اليوم حتى يشوفني بالروب الجامعي لان هاي جانت وحدة من أمنياته ).. قال هذا وانتحب باكيا ، فاحتضنته أمه وقبلت رأسه قائلة .

— (ابني ابوك راح الدار حقه والله يرحمه والبركة بيك وليدي وانته اليوم حققت حلمه لا تنغث بهذا اليوم وفرحتنا بيك جبيرة .. يلّه ..يلّه أختك رحاب دتنظرنا بالسيارة ) فكفكف دموعه وطوى الروب والقبعة ووضعهما بعناية في احد الأكياس وخرجا معا ،غير انه لاحظ أمه قد مسحت دمعة فرت من عينيها، وقبل صعودهما السيارة نادى عليه جاره وصديقه جعفر الذي كان واقفا بباب بيتهم

— (مهدي ..مهدي علخير ان شاء الله تكون بدرجة ممتاز ، أكلك وين الكتاب اللي كتلك عليه البارحة) ؟

— (هلو جعفر شكرا أخوية من ارجع ان شاء الله أجيبه إلك) .

وتحركت السيارة صوب الجامعة

–سألته أمه

— (ماما ياكتاب يريده منك جعفر)؟

— (يووم اكو كتاب بمكتبة أبوية عنوانه (عشرة ايام هزت العالم) للكاتب الامريكي (جون ريد) البارحة جان موضوع نقاشنه بالكهوة حول الادباء والكُتاب الامريكان وطلبه مني بالاستعارة يقراه ويرجعه)

— بادرتهُ اخته

— (إي اني قاريته هذا الكتاب بس ديربالك مهدي هيج كتب صارت نادرة ليروح يضيع) …

قالت الام

— (ماما … تره مكتبة ابوك عزيزة عليه والله يرحمه جان أربع وعشرين ساعة يرتب بيهن وينفض عنهن الغباربين فترة وفترة)

— (إي يووم لعد أني بيش ثقفت نفسي غير بفضل الله ومكتبة أبوي).

ووصلوا الى الجامعة وكانت بانتظارهم زميلته ندى ومعها والدها السيد( محمد علي) وكانت مرتدية الروب الجامعي وتبودلت التحيات والتهاني بهذا اليوم المهم في حياة العائلتين توجه الجميع نحو مدرج الجامعة الذي ستتم فيه مراسيم احتفالية توزيع الشهادات ، وامتلأ المدرج بالطلاب وذويهم وبدأ الحفل بتلاوة قرآنية ثم كلمة رئيس الجامعة فكلمة عميد الكلية بعد ذلك نودي على الطلاب الخريجين وبعد عدة أسماء (ندى محمد علي ) فتوجهت الى المنصة واستلمت شهادة تخرجها وسط تصفيق زملائها وذويهم و بعد النداء على عدة أسماء أخرى (مهدي شكر حسين ) فقام متوجها هو الاخر الى المنصة واستلم شهادته وأتفقت العائلتان بأن يكون الاحتفال مساء هذا اليوم في بيت ام مهدي وإعلان خطوبة ندى لمهدي وفي المساء ألتأمت العائلتان

وبحضور العديد من الجيران والأصدقاء وفي أجواء عائلية سادتها البهجة والأفراح بهاتين المناسبتين (التخرج والخطوبة) وتمضى الأيام والبحث عن الوظيفة أشق على الإنسان من أيام الدراسة ، وبعد جهود ومساع وبمساعدة أحد أقاربه عثر مهدي على وظيفة في إحدى القنوات الفضائية غير الحكومية بعنوان مراسل صحفي وكانت التظاهرات و الإعتصامات في ذروتها في بغداد والمحافظات وقد أخذت حيزاً كبيراً من تفكير وأهتمام مهدي ، فتراه يتنقل هنا وهناك في ساحة التحرير والشوارع المجاورة لها لتغطية أحداث ذلك الحراك الجماهيري الرافض للواقع المُتردي الذي يعيشه البلد ، وفي تحركاته كان مهدي محط إعجاب رؤسائه وزملائه في القناة ، كان مندفعاً وجدياً في عملهِ ، وفي هذه الايام كانت قد أنطلقت عمليات تحرير قضاء الفلوجة ، فأنتدبته القناة على ان يكون مراسلا حربياُ لتغطية عمليات التحرير إعلامياً مع أحد زملائهِ المصورين في القناة ، وكان فرحاً ومتحمساً لهذا الواجب، فأستقلا سيارة الارسال المخصصة لهما ووصلا الى القاطع الجنوبي للمدينة وقدما نفسيهما الى القائد العسكري للقاطع بموجب كتاب رسمي يخولهما تنفيذ واجباتهما ونقل صور معارك التحرير للرأي العام ، فلقيا كل ترحاب واهتمام من قبل تلك القيادةوعلى الفور بدءا عملهما وتوغلا بين المقاتلين وكانت اللقاءات وصور المعارك يتم ارسالها الى القناة صوتاً وصورة ، وفي ظهيرة احد ايام المعارك استعصى احد الاهداف على المعالجة فبادر احد المقاتلين ا لى عمل فتحة في الجدار الذي يفصلهم عن الهدف المعادي (كمزغل رمي) لان احد الدواعش كان متحصناً على بعد بضع عشرات نمن الامتار عن الجدار الفاصل واحتار مهدي وزميلهُ كيف يتسنى لهما تصوير هذا الموقف، والتفت مهدي يمينة ويسرة فوقع نظره على قضيب حديدي مركون باحد الزوايا فاستأذن احد المقاتلين ان يأخذه لان سبق وتم تحذيرهما بعدم التقاط او لمس اي شيء، فذهب المقاتل منحنياً واحضر القضيب لهما ،ووسط دهشة المقاتلين وفضول زميلهُ المصور راح مهدي يحفر في الجدار غير بعيد عن مزغل الرمي الذي كان يستخدمهُ المقاتل بوضع ماسورة بندقيتهِ فيه لمعالجة ذلك الهدف ، وبعد مضي وقت ليس بالقصير اكتملت الفتحة في الجدار وراح مهدي يقيس عدسة الكاميرا مع مساحة الفتحة فوجدها ضيقة قليلاً فقام بتوسيعها مستعيناً بحربة احد المقاتلين الى ان ايقن هو وزميله سيتمكنان من تصوير الجهة المقابلة ولو بحدود ضيقة وكان مهدي قد تعلم مبادئ التصوير بالكاميرا من زميله وهي مهمة ليست بالعسيرة، وتحقق لهما مااراداه فلقد قام المقاتلون بتوجيه حزمة ناريةً كثيفةً من بنادقهم وقذف العديد من الرمانات اليدوية نحو مصدر نيران العدو وتم اسكاتهُ و بحذر شديد اجتاز احد المقاتلين الجدار قفزاً متقدماً نحو الهدف بعد ان اوقفوا زملاءه اطلاق النار ، كل هذا المشهد صوره مهدي بالكاميرا من خلال المزغل الذي احدثهُ في الجدار محققاً بذلك سبقاً لخبر ساخنٍ من ارض معركة تحرير الارض من رجس الدواعش وقد انهالت عليهِ وعلى زميلهِ كلمات الثناء والاعجاب من قبل المقاتلين ضباطاً ومراتبً وكذلك من زملائهم في مقر القناة في بغداد ومن عائلتيهما والاصدقاء عبر الهواتف المحمولة بعد ان تم عرض الفيلم الذي صوراه ضمن نشرة الاخبار.



This post has been seen 13 times.